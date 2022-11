Quem Portugal pode pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022?

Com gol de Bruno Fernandes no segundo tempo, a Seleção de Portugal se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

A Seleção de Portugal está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Nesta segunda, 28/11, os portugueses venceram o Uruguai por 1 a 0, gol de Bruno Fernandes, para ocupar a liderança do grupo H. Saiba quem Portugal pode pegar nas oitavas da Copa e qual a data da próxima partida.

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar

Quem Portugal pode pegar nas oitavas da Copa?

O jogo da seleção portuguesa nas oitavas de final vai ser contra Brasil, Suíça, Sérvia ou Camarões na Copa do Mundo. Vai depender das posições de cada elenco classificado para o mata-mata no Mundial.

A equipe de Cristiano Ronaldo está no grupo H. Como manda o chaveamento da FIFA, definido em abril após o sorteio de grupos, os ganhadores vão enfrentar os dois classificados da chave ao lado, ou seja, do grupo G.

Por exemplo, o líder do grupo H vai jogar contra o segundo do grupo G (Brasil, Suíça, Sérvia ou Camarões). Do outro lado, o vice do grupo H enfrenta o primeiro lugar do grupo G. As posições de cada elenco é que definirão os confrontos.

Data do jogo de Portugal nas oitavas de final da Copa

A tabela de jogos e os horários foram definidas pela FIFA em abril.

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

1º G x 2º H (Portugal)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio 974

TERÇA-FEIRA (06 de dezembro):

1º H (Portugal) x 2º G

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Lusail

Cristiano Ronaldo vai jogar as oitavas?

A não ser que se machuca na terceira e última rodada do grupo H, o atacante Cristiano Ronaldo vai sim jogar as oitavas de final com Portugal.

Presente na estreia contra Gana, na última quinta-feira, Cristiano abriu o placar aos 35 minutos de pênalti. Já na segunda rodada contra Uruguai foi fundamental dentro de campo, diferente de notícias fora dos gramados.

Cristiano está oficialmente sem clube. Após conceder entrevista ao jornalista Piers Morgan criticando a diretoria do Manchester United e o técnico Erik ten Hag, o clube optou por desligar o português do grupo.

Com isso, a possibilidade de um clima frio entre Bruno Fernandes, outro craque de Portugal, e Cristiano se alastrou na mídia portuguesa.

Depois das oitavas de final, o que vem na Copa do Mundo do Catar?