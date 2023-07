A França tem quantas Copa do Mundo Feminina?

Diferente do elenco masculino, a Seleção da França feminina não tem tradição no torneio

A Seleção da França no futebol masculino conquistou o mundo duas vezes com muitas honras. Mas qual é o desempenho da equipe feminina? Saiba se a França já venceu a Copa do Mundo Feminina da FIFA e quantas vezes chegou até a final.

A França já ganhou a Copa do Mundo Feminina?

Por incrível que pareça, a Seleção Francesa nunca venceu a Copa do Mundo Feminina de futebol. Sim, torcedor, a equipe masculina tem muita tradição no esporte, mas é importante lembrar que a categoria feminina é mais recente, com a primeira edição realizada em 1991.

No total, a França disputou apenas cinco edições da Copa do Mundo da FIFA: em 2003, 2011, 2015, 2019 em casa e 2023, com a sua melhor campanha em 2011 e 2015, quando alcançou a semifinal em ambas as ocasiões. Ficou de fora em 1991, 1995, 1999 e 2007 porque não conquistou a vaga nas eliminatórias de seu continente.

Grandes jogadoras vestiram a camisa azul como Eugenie Le Sommer, Wendie Renard, Amel Majri e além de Amandine Henry, que ainda aparece como opção.

Quantas finais a França disputou na Copa do Mundo?

A França nunca chegou a final da Copa do Mundo Feminina em nenhuma das suas participações. Em cada uma das quatro campanhas, o melhor desempenho do grupo foi passar da fase de grupos, quartas de final e alcançar a semifinal em busca da tão sonhada vaga para a final. Confira a lista completa das maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina aqui.

Cada uma das etapas eliminatórias do Mundial é disputada em partida única.

França eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2003

A França conquistou a vaga para a Copa do Mundo Feminina pela primeira vez em 2003, através das Eliminatórias Europeias para o Mundial. Integrando o grupo B com Brasil, Noruega e Coreia do Sul, a França ficou em terceiro lugar e acabou eliminada na primeira fase.

O time perdeu por 2 a 0 para a Noruega, ganhou de 1 a 0 da Coreia do Sul e empatou em 1 a 1 com o Brasil.

França caiu nas semifinais da Copa do Mundo Feminina 2011:

Em 2011, oito anos depois, a França retornou para a Copa do Mundo de futebol feminino por classificar-se nas Eliminatórias do seu continente. Passou em segundo lugar na fase de grupos com seis pontos, venceu a Inglaterra nos pênaltis, 4 a 3, mas perdeu para os Estados Unidos na semifinal após a derrota em 3 a 1.

Na disputa pelo terceiro lugar, as francesas perderam das suecas por 2 a 1 e herdaram a quarta posição.

França derrotada nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina 2015:

Com um desempenho visivelmente superior aos dos anos anteriores, a França carimbou o seu passaporte para disputar a Copa do Mundo Feminina em 2015, no Canadá. Passou pela Inglaterra, Colômbia e México na fase de grupos durante a primeira fase e, nas oitavas de final, superou a Coreia do Sul em 3 a 0.

Nas quartas de final, a Alemanha levou a melhor nos pênaltis em 5 a 4 após o empate no tempo regulamentar.

França eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina 2019:

Jogando em casa, a França trouxe os olhares de todo o mundo para si dentro de campo. Passou em primeiro lugar com nove pontos ao derrotar Noruega, Nigéria e Coreia do Sul, além de deixar para trás as brasileiras nas oitavas de final em vitória por 2 a 1.

Nas quartas de final, esbarrou novamente nos Estados Unidos e, por 2 a 1, as anfitriãs acabaram eliminadas do Mundial da FIFA.

França na Copa do Mundo Feminina 2023:

Em 2023, a França disputa o seu quinto Mundial de futebol feminino depois de garantir o seu espaço nas Eliminatórias da Europa. Está no grupo F ao lado de Brasil, Panamá e Jamaica onde disputará três rodadas e, aí, brigará pela vaga nas oitavas de final.

Quem é a artilheira da França em Copas?

As atacantes Eugénie Le Sommer e Marie-Laure Delie são as maiores artilheiras da França em Copas do Mundo da FIFA com cinco gols marcados.

Marie e marcou nas edições de 2011 e 2015, tanto na fase de grupos como nas oitavas e quartas de final, enquanto Le Sommer anotou em três ocasiões na temporada de 2015 e balançou a rede em 2019, em casa, desde a fase de grupos até as quartas de final.

A França não tem muita tradição em ocupar a parte de cima da artilheira em Copa do Mundo, mas sabe extrair das suas jogadoras o melhor em campo já que a ausência de números em planilhas como essa não demonstram que a Seleção não vai bem.

