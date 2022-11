A Globo vai passar a convocação do Tite? Onde assistir ao vivo (07/11)

Saiba como assistir a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar

Tem convocação do Tite para a Copa do Catar nesta segunda-feira, 07 de novembro. Direto da sede da CBF no Rio de Janeiro, o treinador vai divulgar a lista dos 26 jogadores convocados para representarem a Seleção Brasileira no Mundial da FIFA em novembro e dezembro. Mas a Globo vai passar a convocação do Tite hoje?

Sim, a Globo vai passar a convocação do Tite para a Copa do Catar nesta segunda-feira, às 13h (Horário de Brasília).

Direto do Rio de Janeiro, na sede da CBF, o técnico vai divulgar a lista dos 26 jogadores convocados para o Mundial da FIFA em novembro e dezembro deste ano.

A programação da Rede Globo transmite de graça e ao vivo para todos os estados do Brasil a convocação do treinador para a Copa da FIFA no fim do ano.

Também dá para a convocação no Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, além das redes da CBF TV como o Youtube e Facebook. Se preferir, pode assistir no GloboPlay ou até no Star +, aplicativo de streaming.

Quem deve ser convocado para a Copa?

Não há como saber quem serão os convocados de Tite para a Copa do Mundo do Catar. Entretanto, alguns nomes estão praticamente confirmados para a convocação.

Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e atacante do PSG, deve com certeza pintar na lista do treinador para o Mundial da FIFA ao fim do ano. O jogador é titular na equipe canarinho e, por isso, deve ser o principal jogador no elenco.

Outro que também deve aparecer é Vinícius Junior, jogador titular do Real Madrid ao lado de Benzema. No gol, Alisson, do Liverpool, também deve aparecer.

No meio de campo, é provável que Tite chame Casemiro, do Manchester United. Fica a dúvida para o ataque. Além de Neymar e Vini, Raphinha, do Barcelona, Gabigol, do Flamengo, também são cogitados para a equipe principal da Seleção Brasileira para a Copa.

Quando o Brasil vai jogar na Copa do Catar?

A Seleção Brasileira vai estrear na Copa do Mundo do Catar em 24 de novembro, quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia pela primeira rodada da fase de grupos.

Pelo grupo G, a equipe canarinho disputa as três rodadas iniciais com Sérvia, Suíça e Camarões. Na última edição do Mundial, em 2018 na Rússia, o Brasil disputou a competição com a Suíça e também a Sérvia no mesmo grupo.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final da Copa. O Brasil é o favorito a garantir os nove pontos, ou seja, vencer os três duelos.

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Catar. A FIFA já determinou todos os grupos e o calendário da competição, com a final programada para 18 de dezembro, ao meio dia.

