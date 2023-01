Água Santa x Ferroviária: onde assistir ao jogo do Paulistão (15/01/23)

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, tem duelo entre Água Santa x Ferroviária neste domingo. As equipes disputam os três pontos na Arena Inamar, em Diadema, a partir das 11h (Horário de Brasília). Com transmissão ao vivo na TV e online, descubra todos os detalhes a seguir no texto de como assistir.

A transmissão para moradores dos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar a partida a partir das 10h, horário local.

+ Quais são os critério de desempate do Paulistão 2023

Onde assistir jogo do Corinthians hoje online?

O jogo do Água Santa x Ferroviária hoje no Paulistão vai passar no Premiere e PlayPlus às 11h.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o pay-per-view exibe a partida do Campeonato Paulista neste domingo. No entanto, está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO.

É necessário pagar valor extra na mensalidade para obter o pacote de canais de futebol na programação.

Outra opção é o Play Plus, disponível no site da Federação Paulista de Futebol. A plataforma está disponível de graça, basta se cadastrar com email e a senha. Porém, atente-se porque alguns dos embates na programação podem não estar disponíveis.

Data: Domingo, 15 de janeiro de 2023

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Quem vai apitar o jogo do Água Santa e Ferroviária hoje?

O árbitro Douglas Marques das Flores é quem vai apitar o jogo do Água Santa x Ferroviária hoje.

Já os assistentes da partida serão Luiz Alberto Andrini e Bruno Silva De Jesus, enquanto o quarto árbitro vai ser Adeli Maria Monteiro.

No VAR, o responsável será José Claudio Rocha e os assistentes Marco Antônio de Andrade e Gilberto Corrale.

Grupos das equipes

O elenco do Água Santa está no grupo B do Campeonaot Paulista ao lado de Mirassol, São Paulo e Guarani durante a primeira fase. Os times da mesma chave não podem se enfrentar, ou seja, os quatro vão enfrentar somente os outros adversários da competição.

Os dois melhores avançam para as quartas de final.

GRUPO B

1 Mirassol

2 São Paulo

3 Água Santa

4 Guarani

Do outro lado, a Ferroviária está com Corinthians, Ituano e São Bento, o que significa que o time de Araraquara não pode enfrentar nenhum dos três oponentes durante a primeira fase. Porém, a disputa pelas duas vagas nas quartas de final promete ser bastante acirrada.

GRUPO C

1 Corinthians

2 Ferroviária

3 Ituano

4 São Bento

Rodada do Campeonato Paulista

Três jogos serão realizados neste domingo, 15 de janeiro, na primeira rodada do Campeonato Paulista hoje.

11h - Água Santa x Ferroviária

16h - RB Bragantino x Corinthians

18h30 - São Paulo x Ituano

