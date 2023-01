Água Santa x jogo da Portuguesa hoje: onde assistir ao embate do Paulistão 2023

Ainda sem vencer no Campeonato Paulista, o time do Água Santa recebe a Portuguesa neste domingo, 29 de janeiro, pela quinta rodada do estadual na Arena Inamar, em Diadema. Com início às 15h (Horário de Brasília), o jogo da Portuguesa hoje tem transmissão ao vivo em todo o país.

Os anfitriões vem de empate com o Santos no meio da semana, enquanto os visitantes perderam para o São Paulo de goleada.

O Campeonato Paulista reúne dezesseis equipes das mais diferentes regiões na primeira divisão. Divididas em quatro grupos de quatro, elas disputam doze rodadas em pontos corridos onde os dois melhores de cada grupo vão para as quartas de final, depois a semifinal e a grande final.

Onde vai passar jogo da Portuguesa hoje ao vivo

O jogo da Portuguesa hoje vai passar no Premiere e Paulistão Play às 15h, horário de Brasília.

O pay-per-view detém os direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Paulista nesta temporada. O serviço está disponível por valor extra na mensalidade para torcedores.

Somente quem tem a TV paga é que pode obter o serviço. O mesmo acontece em plataformas de streaming como o GloboPlay e Amazon Prime Video em pacotes de canais avulsos.

Outra opção ao torcedor para assistir o jogo da Portuguesa hoje é o Paulistão Play, plataforma de streaming da Federação Paulista de Futebol, com a mensalidade de R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 no ano.

Portuguesa tem quantos títulos paulista?

A Portuguesa tem 3 títulos do Campeonato Paulista em sua história no futebol.

A equipe da Lusa, como também é chamada por torcedores e simpatizes, levantou o caneco nos anos de 1935, 1936 e 1973, pela última vez. Nos últimos anos, entretanto, o grupo viveu drama na segunda e terceira divisão tentando retornar até a elite.

Em 2021, o time finalmente conseguiu o acesso para a Série A1 e por isso vai brigar pela permanência como também pelo possível título com os grandes oponentes em 2023.

Quinta rodada do Campeonato Paulista

Além do jogo da Portuguesa hoje, outros embates serão disputados na quinta rodada do Campeonato Paulista com transmissão ao vivo e horários alternados.

Sábado, 28/01:

Santos 1 x 1 Ferroviária

RB Bragantino 0 x 1 Santo André

Botafogo SP 3 x 2 Guarani

Domingo, 29/01:

Água Santa x Portuguesa - 15h

São Bernardo x São Bento - 16h

Inter de Limeira x Ituano - 16h

São Paulo x Corinthians - 18h30

Quarta-feira, 01/02:

Mirassol x Palmeiras - 21h35

