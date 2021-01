Ajax x Feyenoord: onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês (17/01)

Ajax e Feyenoord protagonizam neste domingo (17), às 12h45, na Amsterdam Arena, o De Klassieker, pela décima sétima rodada do Campeonato Holandês. Líder da competição, a equipe do Ajax precisa vencer este confronto se quiser aumentar a distância na liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Ajax x Feyenoord: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 12h45 (Horário de Brasília).

Ajax quer aumentar a distância na liderança

Em primeiro lugar na tabela de classificação, o Ajax contabiliza trinta e oito pontos, empatando com o Vitesse, vice-líder. Vencendo hoje, pula para quarenta e um, abrindo maior distância dos rivais. Por fim, enfrenta o Lille na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o time do Feyenoord também ocupa a parte de cima do Campeonato. Em 4º, com trinta e cinco pontos, a vitória hoje significa igualar-se em pontos com o líder. Entretanto, devido ao saldo de gols do Ajax, a equipe visitante não consegue assumir o topo.

Possíveis escalações de Ajax x Feyenoord

Para a equipe anfitriã, Traoré e Brian Brobbey continuam se recuperando de lesões. Enquanto isso, o brasileiro David Neres, ex-São Paulo, é dúvida para este confronto.

Possível Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, Schuurs, Mazraoui; Gravenberch, Klaassen, Promes; Tadic, Antony, Haller.

A novidade na equipe do Feyenoord é Lucas Pratto, ex-River Plate, contratado recentemente. O argentino tem passagens por Atlético-MG e São Paulo. Além disso, o meia Orkun Kökcü está de volta ao plantel, totalmente recuperado.

Possível Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Lucas Pratto, Linssen.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, outros três jogos acontecem neste domingo, encerrando a décima sétima rodada do Campeonato Holandês. Então, confira os resultados da rodada e saiba quais são os jogos de hoje.