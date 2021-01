Ajax x Willem II: onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês (28/01)

Fechando a décima nona rodada do Campeonato Holandês, as equipes do Ajax e Willem II se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 17h, na Amsterdam Arena. Líder da competição, o time do Ajax tem a chance de aumentar ainda mais a vantagem que possui. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Ajax x Willem II: onde assistir ao vivo?

A partida possui transmissão do canal ESPN, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Ajax x Willem II

Para o Ajax, somente Traoré e Klaiber seguem indisponíveis no plantel. Os brasileiros David Neres e Antony, ambos ex-São Paulo, devem estar em campo.

Possível Ajax: Onana; Mazraoui, Tagliafico, Blind, Schuurs; Gravenberch, Klaassen, Labyad; Tadic, Antony, Haller.

Ao time visitante, Wriedt, autor do gol no jogo passado, foi expulso e por isso não pode enfrentar o Ajax hoje.

Possível Willem II: Brondeel; Owusu, Holmén, Peters, Heerkens; Kohlert, Selahi, Llonch, Ndayishimiye; Pavlidis, Nunnely.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Holandês também trouxe outros jogos durante a semana. Então, confira os resultados da rodada e saiba quais são os jogos de hoje.

Zwolle 2 x 2 Heracles

Emmen 0 x 2 PSV

Groningen 3 x 0 Den Haag

AZ 0 x 1 Utrecht

RKC 1 x 2 Fortuna Sittard

VVV 4 x 1 Vitesse

Heerenveen 3 x 0 Feyenoord

Sparta Roterdã x Twente – 14h45

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar da tabela com quarenta e quatro pontos, o Ajax possui a vantagem de um ponto sob o vice-líder, PSV, por um ponto. Entretanto, se garantir a vitória hoje, aumenta para quatro. Dessa maneira, venceu catorze jogos, empatou dois e perdeu também dois. Por fim, enfrenta o Lille na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Willem luta para escapar da zona de rebaixamento. Ocupando o 17º lugar com dez pontos, o time precisa do resultado em seu favor seja como for. Ao todo, possui duas vitórias, quatro empates e doze derrotas.