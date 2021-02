Al Ahly x Bayern de Munique: onde assistir e possíveis escalações (08/02)

Pela semifinal do Mundial de Clubes, Al Ahly e Bayern de Munique se enfrentam nesta segunda-feira (08), às 15h, no Al Rayyan Stadium. Quem vencer o confronto de hoje, enfrenta o Tigres na final do torneio. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Al Ahly x Bayern de Munique: onde assistir?

O jogo válido pela semifinal do Mundial de Clubes não possui transmissão na TV aberta. Entretanto, o canal Sportv na tv paga transmite a partida para todo o Brasil, às 15h (Horário de Brasília).

+ Al Ahly: conheça o adversário do Bayern de Munique no Mundial

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Al Ahly x Bayern de Munique

Para o time do Al Ahly, o meia Walid Soliman segue indisponível por lesão no joelho. Entretanto, o time possui três jogadores em situação de dúvida para o confronto decisivo: Badr Benoun, Mohamed Hany e Hussein El Shahat sofreram no último confronto e, por isso, serão devidamente avaliados.

Possível Al Ahly: El-Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf, Maâloul; Al-Sulaya, Fathi; Mohamed, Magdy, El Shahat; Bwalya.

A equipe do Bayern possui quatro baixas para o jogo desta segunda. Leon Goretzka e Javi Martinez testaram positivo para covid-19 e por isso não viajaram. Além disso, Tanguy Nianzou e o goleiro Alexander Nübel, lesionados, também ficaram em Munique.

Possível Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Jogos do Mundial de Clubes

Ademais, o Tigres venceu o Palmeiras no último domingo (07) por 1 a 0. Agora, enfrenta o vencedor do jogo de hoje. Assim, veja os dois jogos que acontecem na próxima quinta-feira (11)

Palmeiras x Perdedor entre Bayern / Al Ahly – Disputa do 3º lugar – 12h

Tigres x Vencedor Bayern de Munique / Al Ahly – 15h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Al Ahly disputa o Campeonato Egípcio. Neste momento, aparece em segundo lugar com vinte e um pontos. Dessa maneira, possui seis vitórias, três empates e nenhuma derrota. Campeão da Champions League da CAF, o time egípcio vem com todo o gás necessário para garantir a vaga na final pela primeira vez na historia do clube.

Enquanto isso, o Bayern de Munique é o líder do Campeonato Alemão, com quarenta e oito pontos, ou seja, vantagem de sete pontos. Ao todo, possui quinze vitórias, três empates e duas derrotas. Com um Mundial de Clubes conquistado, o time bávaro entra em campo em busca do seu segundo troféu.