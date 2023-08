Al Hilal x Al Nassr: onde vai passar o jogo do Al Nassr hoje na final (12/08)

Quem será o campeão da Copa dos Campeões Árabe, o Al Hilal, de Jorge Jesus, ou o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo? A final acontece neste sábado, 12 de agosto, no King Fahd Stadium, às 12h, horário de Brasília. Vem ver onde assistir a decisão do futebol árabe ao vivo.

Transmissão Al Hilal x Al Nassr ao vivo hoje

Para a infelicidade do torcedor a final árabe entre Al Hilal e Al Nassr não tem transmissão no Brasil porque nenhuma emissora ou plataforma digital comprou os direitos de imagens. Na Arábia Saudita o jogo será exibido no canal SSC Sports.

Sob o comando de Jorge Jesus, o Al Hilal busca o seu terceiro título depois de derrotar o Al Shabab na semifinal por 3-1. Para o jogo deste sábado o treinador português vai escalar Al-Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi, Alshahrani; Kanno, Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom e Aldawsari.

Já o Al Nassr ganhou do Al Shorta por 1-0 na semifinal, carimbando o passaporte até a final em busca do inédito troféu do campeonato. Com Luis Castro, ex-técnico do Botafogo, o time vai contar com Al-Aqidi; Al-Ghanam, Al-Shammari, Abdullah Madu, Alex Telles; Brozovic, Al-Khaibari, Fofana; Anderson Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

Horário : 12h (De Brasília)

: 12h (De Brasília) Local : King Fahd Stadium, na Arábia Saudita

: King Fahd Stadium, na Arábia Saudita Onde assistir: não tem transmissão no Brasil

Quem tem mais Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo?

Quantos gols o Cristiano Ronaldo tem no Al Nassr?

Cristiano assinou com o Al Nassr em dezembro do ano passado e desde então ele balançou as redes em 18 oportunidades entre 24 partidas, segundo dados do portal de estatísticas Transfermarkt

Além da Copa dos Campeões Árabe, o português também jogou o Campeonato Saudita, a Liga dos Campeões Árabes, Copa do Rei da Arábia Saudita e Supercopa Saudita, sem conquista de títulos. O jogo entre Al Hilal e Al Nassr neste sábado significa a primeira chance real de título para o clube de Cristiano Ronaldo.

O atacante começou a jogar futebol nas categorias de base do Nacional, seguindo para o Sporting até que, em 2003, assinou contrato com o Manchester United, na Inglaterra. Com o sucesso e o triunfo na Liga dos Campeões, Ronaldo seguiu para o Real Madrid, onde escreveu o seu nome na história. Seguiu para a Juventus em 2018, depois o United em 2021 até que chegou em 2022 na Arabia Saudita.

O que é a Copa dos Campeões Árabe?

Organizada anualmente desde 1981 pela União das Associações Árabes de Futebol, a Copa dos Campeões Árabe é uma competição que reúne 38 times dos continentes da África e Ásia. Esta é a 28ª edição do torneio no calendário do futebol, com Espérance e Al Karkh descritos como os maiores campeões.

O torneio começa com uma etapa preliminar, com a primeira e segunda rodada, seguindo para a fase de grupos onde os times são divididos em quatro grupos entre três rodadas de pontos corridos. Os dois melhores vão para as quartas de final, depois a semifinal e a final, cada uma delas disputada em partida única.

3 títulos =

Espérance e Al Karkh

2 títulos =

Al Hilal, Al Shabab, Sfaxien, Raja Casablanca, Al Ittifaq e Setifienne

1 título =

Étoile du Sahel, Africain, Wydad, Al Ittihad, Al Ahly, Al Ahli, Al Sadd, Al Shorta, WA Tlemcen, Zamalek e USM Alger.

