Al Jazira x AS Pirae: onde assistir ao jogo do Mundial hoje – 03/02

Abrindo as disputas do Mundial de Clubes, as equipes de Al Jazira x AS Pirae se enfrentam pela primeira rodada nesta quinta-feira, 03/02, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Al Jazira x AS Pirae ao vivo

O jogo vai passar no canal BandSports, disponível somente pela TV por assinatura em operadoras de televisão em todo o Brasil.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do band.com.br e do app Bandplay, serviço de streaming gratuito disponível no aplicativo para Android e iOS.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

TV: BandSports

LiveStream: BandPlay e Band.com.br

Abrindo a competição do Mundial de Clubes, as equipes entram em campo nesta quinta-feira pela primeira vez na temporada. O confronto é válido pela primeira rodada, ou seja, quem vencer segue para as quartas de final para enfrentar o Al-Hilal no próximo domingo.

De um lado, o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, representando a Ásia. Do outro, o Pirae, time do Taiti, assume a vaga do Auckland City, representante da Oceania, já que o elenco optou por desistir da competição por conta da pandemia.

Escalação do Al Jazira e AS Pirae

Escalação do jogo do Al Jazira: Khaseif; Rabii, Mohamed, Idrees, Alhammadi; Serero, Ramadan, Diaby, Bruno; João Victor, Ahmed Al Attas

Escalação do jogo do AS Pirae:

Conheça o time que vai entrar em campo nesta quinta-feira pelo Mundial.

