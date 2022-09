Albânia x Islândia: onde assistir, horário e escalações hoje (27/09)

Sem chances para mais nada, Albânia x Islândia vão apenas cumprir tabela nesta terça-feira, 27 de setembro, pela última rodada do grupo B na Liga das Nações. A partida é válida pela segunda divisão, às 15h45 (Horário de Brasília), no Air Albania Stadium. Todas as informações da partida e onde assistir você confere no texto abaixo.

Onde vai passar Albânia x Islândia hoje ao vivo

A partida entre Albânia x Islândia hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo desta terça-feira.

Sem transmissão pela TV, a única oportunidade de acompanhar ao vivo a partida da Liga das Nações nesta terça-feira vai ser no serviço de streaming, disponível apenas para assinantes.

Para quem não é membro basta acessar o site www.starplus.com e, por pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, tornar-se assinante.

ALBÂNIA X ISLÂNDIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Air Albania Stadium

Onde assistir Albânia x Islândia hoje: Star +

Árbitro: Ricardo de Burgos

Árbitro de vídeo: Guillermo Cuadra Fernández

Como vem Albânia x Islândia para o jogo de hoje?

Terceiro lugar no grupo com apenas 1 ponto, a seleção da Albânia não tem mais chances de disputar o acesso até a primeira divisão. Por isso, enfrenta a equipe da Islândia nesta terça-feira apenas para cumprir tabela na Liga das Nações. Até aqui, coleciona um empate e duas derrotas.

Provável escalação da Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Ismajli, Balliu; Asllani, Gjasula, Abrashi; Laci, Broja e Cikalleshi.

Do outro lado, a Islândia é vice-líder do grupo B com 3 pontos, conquistados em três empates. A Rússia foi banida da competição e, por esse motivo, será rebaixada até a terceira divisão do torneio da UEFA. Com a partida desta terça-feira, encerra a sua participação sem brigar por acesso.

Provável escalação da Islândia: Runarsson; Bjarnason, Pálsson, Magnússon, Ólafsson; Haraldsson, Thorsteinsson, Sigurdsson; Gunnarsson, Stefán Teitur e Finnbogason.

Quais são os jogos de futebol hoje?

Além da disputa entre Albânia e Islândia pela última rodada da Liga das Nações, a terça-feira também apresenta outros confrontos no período da manhã, tarde e a noite.

O Brasil entra em campo nesta terça para enfrentar a Tunísia, último amistoso antes da Copa do Mundo. Já no Brasileirão, o Santos enfrenta o Athletico PR na 28ª rodada.

Por isso, confira todos os jogos de hoje.

BRASILEIRÃO SÉRIE A

Santos x Athletico Pr – 21h

AMISTOSOS

Brasil x Tunísia – 15h30

Coréia do Sul x Camarões – 08h

Equador x Japão – 09h

Senegal x Irã – 11h30

Canadá x Uruguai – 13h

Catar x Chile – 14h

Arábia Saudita x Estados Unidos – 15h

Nicarágua x Gana – 15h

Uzbequistão x Costa Rica – 15h

Paraguai x Marrocos – 6h

Jamaica x Argentina – 21h

México x Colômbia

LIGA DAS NAÇÕES

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

RB Bragantino x Taubaté – 15h

Corinthians x São José – 18h30

