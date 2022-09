Dia de São Cosme e Damião: oração para 26 de setembro

A Igreja Católica celebra o dia de São Cosme e Damião em 26 de setembro desde 1970, embora muitas pessoas considerem o dia 27 de setembro, aniversário de suas mortes. Os irmãos gêmeos nasceram na cidade de Egéia, na Arábia, por volta do ano 260.

No Brasil, o nome de São Cosme e Damião também está ligada à tradição de distribuir doces para as crianças. Conheça a história dos santos.

História do Dia de São Cosme e Damião

Muito pouco se sabe sobre a vida e os tempos de Santos Cosme e Damião. O que se sabe é que eram gêmeos nascidos na Arábia e médicos. Eles dedicaram suas vidas, tempo e recursos para cuidar dos doentes sem nenhum custo e isso os tornou muito famosos. Durante o tratamento, esses santos pregavam boas novas aos seus pacientes, fazendo com que o cristianismo crescesse muito rápido na Síria.

A fama se espalhou até o procônsul romano Lisias, que os condenou à morte por serem cristãos. Quando as perseguições de Diocleciano aos cristãos começaram na Síria, era evidente que os Santos Cosme e Damião seriam as primeiras vítimas. Eles foram presos depois que Lísias, o prefeito da Cilícia, deu as ordens. Os gêmeos foram ordenados a retratar sua fé, caso contrário, eles seriam torturados, mas eles se recusaram veementemente. Eles então foram decapitados e morreram como mártires por sua fé em Jesus Cristo junto com seus três irmãos, Anthimus, Leontius e Euprepius.

Após a morte de São Cosme e São Damião, muitas pessoas buscaram suas intercessões e foram curadas. Diz-se que o imperador romano Justiniano I, que governou entre 527 e 565 d.C., buscou a intercessão dos santos Cosme e Damião e se curou de uma doença perigosa. Consequentemente, ele restaurou a cidade de Ciro em sua homenagem. Muitas outras igrejas foram construídas em sua homenagem ao redor do Império Romano.

Santos Cosme e Damião são padroeiros de:

Veterinários

Cirurgiões

Protetores de crianças

Médicos,

Gêmeos idênticos

Farmacêuticos

Orfanatos

Dentistas

Creches

Confeiteiros

Crianças em casa

Barbeiros

Contra a praga

Contra hernia

Oração no Dia de São Cosme e Damião

Ó Santos Cosme e Damião, nós vos honramos e veneramos com toda a humildade e afeto interior dos nossos corações.

Nós vos invocamos, gloriosos mártires de Jesus Cristo, que durante a vida exerceram a arte de curar com admirável caridade e sacrifício, curando os incuráveis ​​e ministrando as doenças perigosas, não tanto com a ajuda da medicina e habilidade, mas pela invocação do todo poderoso Nome de Jesus Cristo.

Agora que você é mais poderoso no céu, graciosamente conceda seu olhar misericordioso sobre nós almas miseráveis ​​e aflitas; e à vista dos muitos males que nos oprimem, das muitas doenças espirituais e corporais que nos cercam, apressai o vosso socorro. Ajude-nos, rogamos, em toda aflição.

Não pedimos apenas por nós mesmos, mas por todos os nossos parentes, famílias, amigos e inimigos, para que, restabelecidos a saúde da alma e do corpo, possamos dar glória a Deus e honra a vós, nossos santos protetores. Amém.

