Alcoyano x Athletic Bilbao: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (28/01)

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, as equipes do Alcoyano e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 17h, no Campo Municipal El Collao. Em jogo único, quem vencer o confronto está classificado para as quartas de final. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Alcoyano x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Alcoyano x Athletic Bilbao

Olivan, expulso do jogo contra o Real Madrid, cumpre suspensão e por isso não pode ser relacionado para enfrentar o Bilbao hoje. Assim, a equipe deve ser a mesma da última partida.

Possível Alcoyano: Figueras; Antón, Férriz, González, Sánchez; Casanova, Ñiguez; Camacho, Rublo, López; El Ghezouanl.

Questionado sobre um possível “rodízio” em campo, o técnico Zurigorri disse que todos os jogadores são importantes ao elenco. Quanto aos indisponíveis, Iñigo Vicente segue afastado por ter contato com um positivo de covid-19, Yuri Berchiche e Balenziaga por motivos de lesão e De Marcos fora da convocação.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Yeray, Nuñez, Lekue; Vesga, Vencedor, Muniain, Dani García; Williams, Raul García.

Confira os jogos das oitavas da Copa do Rei

Além disso, a semana também trouxe outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Rei. Confira então os resultados dos confrontos e o horário do outro jogo de hoje.

Real Valladolid 2 x 4 Levante

Girona 0 x 1 Villarreal

Betis 3 x 1 Real Sociedad

Sevilla 3 x 0 Valencia

Almeria 0 (5) x (4) 0 Osasuna

Rayo Vallecano 1 x 2 Barcelona

Navalcarnero x Granada – 15h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Alcoyano disputa a terceira divisão do futebol espanhol, conhecida como Segunda División B. Dessa maneira, em terceiro lugar pelo grupo 3 da divisão B, venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu dois. Depois de eliminar o Real Madrid na competição, a torcida do clube terá mais um ótimo motivo para comemorar.

Enquanto isso, o Athletic Bilbao aparece em 9º lugar com vinte e quatro pontos no total. Brigando por uma vaga em competições internacionais, o Bilbao tem como principal objetivo manter o bom nível em campo para, assim, fechar o Campeonato Espanhol nas primeiras posições. No dia 17 de janeiro, consagrou-se campeão da Supercopa da Espanha ao vencer o Barcelona.