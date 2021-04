Alemanha x Macedônia do Norte: onde assistir e escalações – 31/03

Alemanha e Macedônia do Norte se enfrentam nesta quarta-feira (31) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no MSV-Arena, em jogo da terceira rodada do grupo J nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Alemanha x Macedônia do Norte: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Alemanha quer fechar a rodada de jogos com chave de ouro, principalmente depois de vencer a Romênia no fim de semana por 1 a 0. Agora, precisa do resultado no confronto de hoje para assegurar a liderança de seu grupo com nove pontos, mantendo-se invicta.

Do outro lado, a Seleção da Macedônia goleou por 5 a 0 o Liechtenstein no domingo (28) e agora chega com todo gás necessário para enfrentar a grande rival. Se vencer, pode empatar com a Alemanha tendo seis pontos, complicando o caminho de seus adversários.

Possíveis escalações de Alemanha x Macedônia do Norte

Possível Alemanha: Neuer; Ginter, Klostermann, Rudiger, Can; Goretzka, Gündogan, Kimmich; Sané, Gnabry, Havertz.

Possível Macedônia do Norte: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski, Alioski; Radeski, Spirovski, Bardhi, Elmas; Pandev, Trajkovski.

Classificação do grupo J nas Eliminatórias da Copa

Nas primeiras colocações estão Alemanha e Armênia com seis pontos cada. Enquanto isso, Macedônia e Romênia estão empatadas com três, enquanto Liechtenstein e Islândia continuam zeradas na competição.

