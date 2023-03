Alemanha x Peru: onde assistir jogo da Alemanha hoje em amistoso - 25/03

A seleção da Alemanha volta aos gramados após a vexatória eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O amistoso acontece neste sábado contra o Peru às 16h45 (horário de Brasília). O jogo da Alemanha vai ser na na Mewa Arena, em Mainz.

Assista ao vivo o jogo da Alemanha hoje

Sem transmissão na TV, o jogo da Alemanha vai passar no Star Plus, plataforma de streaming da ESPN, a partir das 16h45 em todo o Brasil.

Não dá para assistir na televisão porque nenhum canal vai transmitir o amistoso. A ESPN possui os direitos de imagens do futebol internacional, mas optou por não disponibilizar Alemanha e Peru. A única maneira de assistir é na internet.

O Star Plus é o serviço de streaming da Disney e pode ser assistido no site ou aplicativo do celular, tablet, videogame ou smartv.

Como vem as seleções para o jogo de hoje?

Este é o primeiro jogo de futebol da Alemanha após a eliminação na Copa do Mundo do Catar. Ainda sob o comando de Hansi Flick, a equipe europeia visa uma reformulação no elenco especialmente após a aposentadoria de grandes ídolos da seleção. Alemanha não disputa as Eliminatórias da Eurocopa porque é a anfitriã do torneio.

Do outro lado, o Peru disputou a repescagem mundial na temporada passada, mas foi derrotado pela Austrália nos pênaltis. Desde então, o elenco sul-americano também não entrou em campo novamente. O desafio deste sábado servirá para mostrar como estão os jogadores e qual é a formação ideal.

Escalações de Alemanha x Peru

Para o jogo deste sábado, as seleções deverão entrar em campo da seguinte forma:

Provável escalação da Alemanha: Kevin Trapp (Ter Stegen); Bella-Kotchap, Ginter, Kehrer, Schlotterbeck; Goretzka, Gnabry, Kimmich; Werner, Havertz e Berisha.

Provável escalação do Peru: Gallese; Trauco, Callens, Zambrano, Advíncula; Tapia, Carrillo, Peña; Gonzalés, Cueva e Lapadulla.Leia também

Quando vai ser a Eurocopa?

Com sede na Alemanha, a Eurocopa terá início em 14 de junho, em Munique, e terminará em 14 de julho, com a final entre as duas seleções. As cidades anfitriãs são Berlim, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart.

Na última temporada, Itália e Inglaterra disputaram a final. Com o empate no tempo normal, a prorrogação foi acionada mas não mudou o placar. Com isso, a disputa de pênaltis consagrou os italianos.

A transmissão da Euro no Brasil ainda não está confirmada.

