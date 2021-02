América x Americano (20/2): onde assistir partida do Campeonato Carioca

América e Americano encerram suas participações na fase preliminar do Campeonato Carioca, neste sábado (20), às 15h30, no Estádio Giulite Coutinho. Sem pretensões na competição, ambas equipes não possuem mais chances de classificação para a primeira divisão e por isso apenas cumprem tabela no campeonato.

América e Americano jogarão 2ª divisão

Em quinto lugar na fase preliminar do Campeonato Carioca, o América ficou até a quarta rodada sem perder na competição. No entanto, neste período, somou três empates e apenas uma vitória. A vitória na quarta rodada diante do América, foi a única da equipe em toda competição. Logo depois do triunfo, o Mecão engatou apenas empates e derrotas. Com o retrospecto ruim, a equipe é a penúltima colocada do grupo, com nove pontos.

Já o Americano tem uma campanha um pouco superior ao de seu rival. Com 10 pontos, o clube conquistou três vitória no torneio, um empate, mas cinco derrotas. No início, o clube de Saquerema começou com o pé direito e conseguiu o triunfo diante da Cabofriense, logo depois empatou com a Friburguense e perdeu para o Sampaio Corrêa. Com altos e baixos, o Americano perdeu depois para o Nova Iguaçu, mas se recuperou diante do Mecão.

No entanto, a vitória não embalou a equipe, que ainda perdeu para a Cabofriense, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, mas venceu o Frizão.

Amanhã o Americano enfrenta a equipe do América no estádio Giulite Coutinho, às 15:30h. pic.twitter.com/Ayf96dXXfH — Americano FC (de 🏡) (@Americano_FC) February 19, 2021

Como assistir América e Americano?

- PUBLICIDADE. -

A partida entre América e Americano não terá transmissão da tv aberta. Entretanto, o torcedor pode assistir o jogo na internet, pois a TV Ferj transmite a partida ao vivo, através do MyCujoo, a partir das 15h30.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Cabofriense – Estádio Laranjão, às 15h30 – MyCujoo

Sampaio Corrêa x Friburguense – Estádio Lourivaldão, às 15h30 – MyCujoo

América x Americano – Estádio Giulite Coutinho, às 15h30

+ Final do Brasileirão: o que Flamengo e Inter precisam para ser campeões

+ Saiba quais são os critérios de desempate do Brasileirão 2020