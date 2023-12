Amistoso do Gabigol: onde assistir o Natal Sem Fome 2023 ao vivo

Os clubes brasileiros não entram mais em campo em 2023, mas o futebol continua. Neste sábado, 23 de dezembro, o amistoso beneficente Natal Sem Fome, organizado pelo ex-jogador Narciso, reúne atletas e famosos no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, por uma boa causa. A partida tem início às 17h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Transmissão do amistoso Natal Sem Fome 2023

O amistoso Natal Sem Fome, com Gabigol, MC Daniel e Wellington Rato, será transmitido ao vivo no canal Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura, a partir das 17h30, horário de Brasília, sem qualquer transmissão na TV aberta.

Na internet, assinante Globoplay pode acompanhar a retransmissão do Sportv via web no navegador ou pelo aplicativo no celular, tablet e smartv.

Esta é a 19ª edição do jogo beneficente, que reúne astros da música e do futebol.

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: Sportv e Globoplay

Quais jogadores vão participar do amistoso?

Não dá para negar que Gabigol, astro do Flamengo e responsável pela boa fase do time, é o protagonista do amistoso. No entanto, outros atletas do futebol brasileiro também vão participar da partida neste sábado.

Segundo o jornal Lance, na lista de presença constam os nomes de Claudinho, do Zenit, Gabriel Moscardo, Wesley e Matheus Bidu, do Corinthians, Wellington Rato, do São Paulo, Kaiky, do Palmeiras e Júnior Caiçara, do Santos.

Ruan Santos, do Cruzeiro, Kaique, jogador do Athletico Paranaense, Júnior Dutra, do Figueirense, Saulo, do Londrina, Júnior Moraes, sem clube, e os ex-jogadores Bruno Cesar, Dodô, Marcos Assunção, Leandro Castán e Paulo César.

Outra presença confirmada é MC Daniel, cantor do hit "Dentro da Hilux" e "Tubarão Te Amo", e os influenciadores Cartolouco, Jukanalha e Boca de 09.

O que é um amistoso?

Um jogo de futebol amistoso, ou amigável, é uma partida entre duas equipes que não vale nada. Pode ser disputada no formato de torneio, sem valer títulos de expressão, ou apenas em confrontos durante a pré-temporada.

As regras do amistoso são as mesmas de uma partida oficial, isto é, cartões amarelos e vermelhos estarão disponíveis quando necessário, as substituições, os acréscimos, faltas e pênaltis. Não há necessidade de prorrogação ou cobranças de pênaltis em caso de empate, já que é apenas uma partida 'festiva'.

No final de ano, entidades sociais em parceria com atletas e famosos promovem amistosos para arrecadar alimentos e valores para famílias.

Como entrar no jogo Natal Sem Fome?

Quem mora em Santo André, município de Grande ABC, ou vai passar as férias de fim de ano na cidade, pode acompanhar o amistoso com estrelas do futebol neste sábado. A entrada é dois quilos de alimento não perecível, isto é, aqueles que podem ser guardados por muito tempo como macarrão, arroz, milho, café e fubá, com exceção de sal e açúcar.

Ao chegar no estádio, localizado na rua Vinte e Quatro de Maio, na Vila America, em Santo André, vá até a entrada ou bilheteria e troque os alimentos pela entrada. Não precisa pagar nada para entrar, basta apresentar a doação de dois quilos de alimento não perecível.

Todas as doações e os valores arrecadados serão entregues para entidades sociais da cidade e ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

