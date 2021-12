Festa do Neymar 2021: tudo o que sabemos sobre o Ano Novo do craque

Festa do Neymar 2021: tudo o que sabemos sobre o Ano Novo do craque

Neymar promete muita diversão em uma maratona de festas para celebrar a virada do ano, conhecida também como o tradicional “Néyveillon”, onde reúne a família e os amigos em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Confira todos os planos de Neymar para a sua grande festa de Ano Novo no finalzinho de 2021 e quem deve estar presente para comemorar com o craque.

Vai ter festa de Ano Novo do Neymar em 2021?

Neymar pode estar se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo, mas o seu “Néyveillon” vai acontecer em todo o vapor. Este ano, o craque vai reunir os amigos em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, durante toda a última semana de dezembro até o primeiro dia de janeiro de 2022.

De acordo com o portal UOL, o craque decidiu permanecer em Mangaratiba com amigos ao invés de viajar para Barra Grande, na Bahia. A sua lesão é um dos motivos principais que o fez permanecer em sua casa.

A festa começou na quarta-feira, 29/12, em sua balada subterrânea construída no ano passado, onde recebeu convidados como a cantora Ludmilla, o meia Nenê, do Vasco, o lutador Charle do Bronx, o promoter de festas David Brasil e os famosos parças como Gil Cebola, além da família do camisa 10.

Na quinta-feira, Neymar recebeu jogadores de pôquer para disputar o seu próprio torneio, o Neymar Poker Series, dentro da mansão. Pasmem, ele foi o grande campeão da noite, garantindo o troféu para colocar na estante de sua casa, junto com as suas conquistas no futebol.

Ainda segundo o portal UOL, os restaurantes cariocas “Espetto Carioca” e “Mané” vão assinar o cardápio das festas, enquanto “Everson Perninha” é quem vai cuidar da aparência dos convidados.

Além disso, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a festa este ano não contará com muitas celebridades e subcelebridades já que muitos deles já estão com as agendas lotadas de compromissos, sendo a maioria “permutas” ou publicidades na Bahia ou em São Miguel do Gosto, no Rio Grande do Norte.

A montagem do Néyveillon começou em 23 de dezembro, onde imagens publicadas pelo portal EM OFF mostram telões, local do buffett e uma grande pista de dança para acontecer na sexta-feira, durante a virada do ano em 2022. Agora, resta saber como será a festança do craque brasileiro.

Confira alguma das preparações para a grande festa de Ano Novo de Neymar.

Produção do Réveillon do Neymar está a todo vapor pic.twitter.com/YwKFcAKhpc — Video EM OFF (@VideoEMOFF) December 27, 2021

Em 2020, festa de Neymar foi polêmica internacional

Polêmicas fazem parte da vida de Neymar. No ano passado, em meio ao pior momento da pandemia de coronavírus no Brasil, o jogador de futebol reuniu mais de 150 pessoas em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde, no Rio de Janeiro, por mais de cinco dias sem parar.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, o evento chegou a custar mais de R$ 4 milhões de reais, contando com apresentações de cantores como Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e Jeito Moleque. Além disso, o astro mandou um jatinho particular para Porto Alegre para buscar duas convidadas: Camila Remedy e Fernanda Brum, as musas do Brasileirão e capa da revista Sexy.

A festa de Neymar repercutiu muito mal na mídia brasileira e principalmente internacional, onde o jornal inglês The Guardian chamou o evento de “festa macabra”, enquanto o texto acusa-o de “dançar nos túmulos das vítimas do coronavírus”.

“Neymar, a festa da discórdia no Brasil”, foi o título da matéria no site do jornal francês L’ equipe sobre o astro do PSG.

Quanto custa a mansão de Neymar em Mangaratiba?

Localizada no condomínio Portobello, em Mangaratiba, no litoral sul do Rio, a mansão de Neymar é avaliada em R$ 28 milhões, tendo 5 mil m2, segundo o jornal Extra. O jogador comprou a casa em outubro de 2016 enquanto ainda era jogador do Barcelona.

O espaço é utilizado pelo craque para realizar festas muito polêmicas de Ano Novo. A mansão tem seis suítes, heliponto, área de piscina, jardim, academia, quadra de tênis, espaço gourmet, adega subterrânea climatizada, SPA, sauna a vapor e até sala de massagem.

Quando Neymar vai voltar a jogar pelo PSG?

Com o tornozelo esquerdo machucado desde novembro, quando sofreu uma forte entrada por trás de Stéphanois Yvann Maçon, jogador do Saint-Étienne no Campeonato Francês, Neymar só deve voltar aos gramados daqui 4 a 5 semanas, isto é, vai voltar a jogar no começo de fevereiro.

A primeira estimativa do time era de 6 até 8 semanas. Agora, correndo contra o tempo, o departamento médico espera conseguir recuperar o craque antes da partida das oitavas da Champions contra o Real Madrid. Na atual temporada, Neymar só jogou 14 partidas com três gols. O Paris é o favorito a ganhar o título do Campeonato Francês, assim como na Champions.

Confira a última atualização dada pelo PSG sobre a lesão de Neymar.

“Neymar JR continuou seu tratamento em Ooredoo e seu retorno aos treinos ainda é esperado em 4 a 5 semanas”.

Saiba também qual é o salário do Neymar