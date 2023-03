Ao vivo: assistir ao jogo do Porto x Estoril hoje no Campeonato Português (10/03/23)

Ao vivo: assistir ao jogo do Porto x Estoril hoje no Campeonato Português (10/03/23)

O Porto ainda sonha em conquistar a liderança do Campeonato Português. O time entra em campo nesta sexta-feira para buscar os três pontos diante do Estoril, pela 24ª rodada da competição. O jogo do Porto hoje vai ser no Estádio do Dragão, às 17h15 (Horário de Brasília).

Na vice-liderança, a diferença dos anfitriões com o líder Benfica é de oito pontos. Na última rodada, o time venceu o Chaves fora de casa.

Transmissão do jogo do Porto hoje ao vivo

O Star Plus, serviço de streaming, é quem vai transmitir o jogo do Porto hoje ao vivo. Com transmissão para todo o Brasil, a partida não vai passar em nenhum canal de TV nesta sexta-feira.

O torcedor só pode assistir ao jogo do Porto e Estoril hoje pela internet. Tem que ser assinante do Star Plus para acessar a plataforma de streaming, ou seja, pagar por mês o valor entre os pacotes disponíveis.

Para se tornar membro acesse o site da empresa (www.starplus.com), escolha qual o melhor combo ao seu bolso e complete o cadastro e a ficha de pagamento. Dá para sintonizar pelo aplicativo no celular, tablet ou na smartv.

Vítor Pereira vai sair do Flamengo?

Escalações de Porto x Estoril

Para o duelo desta sexta-feira, as equipes devem entrar em campo da seguinte maneira:

Escalação do Porto: Diogo Costa; Sanusi, Cardoso, Pepe, João Mário; Aquino, Grujic, Eustáquio, Otávio; Evanilson e Taremi.

Escalação do Estoril: Figueira; Álvaro, Vital, Mexer; Santos, Carvalho, Gamboa, Delos; Cassiano, Tiago Gouveia e Guitane.

Próximo jogo na Champions

Depois do embate contra o Estoril nesta sexta-feira, o Porto volta a jogar na próxima terça-feira, 14 de março, pelo jogo de volta nas oitavas de final da Champions League contra a Inter de Milão.

No primeiro duelo, a equipe italiana levou a melhor por 1 a 0, gol de Lukaku no finalzinho do segundo tempo. Além disso, Otávio foi expulso e não poderá jogar hoje com o Porto.

Para avançar até as quartas de final, o Porto tem que ganhar com dois gols ou mais de diferença com a Inter. Se der empate na soma dos placares, aí a prorrogação tem início. Se necessário a disputa de pênaltis vai decidir quem avança.

Leia também:

Quais são os maiores campeões do Campeonato Português