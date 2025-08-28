Todos os 36 participantes da fase da liga foram confirmados após a conclusão da fase classificatória.

Ao vivo: onde assistir sorteio da fase de grupos da Champions League hoje

O sorteio da fase de grupos da Champions League 2025-26 acontece nesta quinta-feira, 28 de agosto. Será realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco, e começará às 13h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Onde vai passar o sorteio da Champios League hoje?

O sorteio da Champions League hoje será transmitido gratuitamente para todo o mundo no site oficial da UEFA e no canal do YouTube, enquanto os fãs brasileiros também poderão acompanhar a decisão na TNT Sports e HBO Max.

A recente conclusão da rodada final de qualificação para a Liga dos Campeões de 2025–26 significa que a competição está pronta para o sorteio da fase da liga.

Todos os 36 participantes estarão ansiosos para descobrir seus oito oponentes na segunda temporada do novo formato da Liga dos Campeões, com alguns confrontos de dar água na boca no horizonte devido à reestruturação da competição.

Todos os quatro potes foram preenchidos por nove equipes classificadas para a fase da liga, com os clubes sorteados contra dois times de cada pote, metade das partidas de cada equipe jogadas em casa e a outra metade fora. Isso garante um calendário equilibrado, mas também garante alguns confrontos acirrados.

Calendário da Liga dos Campeões 2025–26?

A primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões será realizada de 16 a 18 de setembro de 2025, com seis das oito rodadas disputadas no restante do ano civil atual.

Os dois últimos jogos acontecerão em 2026, com a oitava rodada ocorrendo em 28 de janeiro.

A fase eliminatória da Champions League começa com a rodada de play-offs em fevereiro de 2026 e termina com a final em 30 de maio de 2026.

16 a 18 de setembro – 1ª rodada

30 de setembro e 1 de outubro – 2ª rodada

21-22 de outubro – 3ª rodada

4-5 de novembro – 4ª rodada

25-26 de novembro – 5ª rodada

9 a 10 de dezembro – 6ª rodada

20-21 de janeiro – 7ª rodada

28 de janeiro – 8ª rodada