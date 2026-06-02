Futebol

AO VIVO! Que horas é o jogo do Fortaleza x Vitória na final Copa Nordeste 2026

O jogo começa às 21h

Escrito por Anny Malagolini
jogo do Fortaleza x Vitória DCI

A final da Copa do Nordeste é hoje! O duelo será disputado entre Fortaleza e Vitória nesta terça-feira, 2 de junho, na Arena Castelão, vai rolar às 21h (Horário de Brasília) com transmissão na TV aberta e em canais pagos para todo o país ao vivo.

SBT vai transmitir a final da Copa do Nordeste

O jogo da final da Copa do Nordeste será transmitido no SBT na TV aberta, Canal do Benja/TMC no Youtube, e SportyNet na TV por assinatura.

Contudo, o canal do SBT vai transmitir a partida apenas para a região do Nordeste, como os estados do Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Alagoas. É só ligar o canal em seu estado e curtir a final.

Quem mora nos estados do Nordeste pode acompanhar de graça a final da Copa do Nordeste pelo site (www.sbt.com.br) ou no aplicativo SBT Vídeos. O serviço funciona de acordo com a localização do usuário e, por isso, só quem está nos estados terá a transmissão em tempo real no site.

Leia também

Final da Copa do Nordeste: onde assistir o jogo do Fortaleza…

Relembre qual foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou

Agora, quem está em outra região, mas quer acompanhar a partida, então terá que assistir através dos canais por assinatura ou streaming.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma dos placares na final da Copa do Nordeste, o regulamento da CBF na Copa do Nordeste prevê que o desempate para definir o título vai ser a cobrança de pênaltis.

A disputa de pênaltis deverá ser iniciada em até 10 minutos após o término da segunda partida. Cada time terá cinco cobranças onde quem marcar mais gols fica com a taça da temporada. Em caso de nova igualdade, as cobranças alternadas terão início.

Não tem gol fora de casa na Copa do Nordeste.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Fluminense e escalações (31/5)

Onde assistir hoje Alemanha x Finlândia em amistoso da Copa do Mundo 2026

Jogo do Galo hoje: onde assistir Vasco x Atlético-MG e escalações

Jogo do Inter hoje: onde assistir Bragantino x Internacional e escalações

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Corinthians hoje e as escalações

Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Coritiba e escalações (30/5)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes