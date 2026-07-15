Onde assistir Vasco x Corinthians hoje Sub-17 e horário pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, dia 11, Vasco e Corinthians se enfrentam a partir das 11h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2026. A partida será disputada no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir.

Onde vai passar o jogo do Vasco x Corinthians Sub-17 ao vivo?

O jogo entre Vasco e Corinthians será exibido pela Vasco TV no YouTube. Como a transmissão é gratuita, o torcedor não precisa contratar nenhum serviço de assinatura para acompanhar o jogo.

O Corinthians entra em campo tentando se aproximar das primeiras posições do Campeonato Brasileiro Sub-17. O time paulista ocupa o sexto lugar, com 13 pontos conquistados em sete partidas. A equipe soma quatro vitórias na competição e ainda tem um jogo a menos do que boa parte dos adversários.

Na rodada anterior, o Timãozinho conseguiu um resultado importante ao derrotar o Palmeiras por 3 a 1. Além da vitória sobre um dos líderes, o Corinthians chega descansado ao confronto, já que não entrou em campo pelo Campeonato Paulista no último fim de semana.

O Vasco também disputou sete partidas, mas aparece na 15ª colocação, com nove pontos. A equipe carioca venceu dois jogos até o momento e tenta aproveitar o mando de campo para se afastar da parte inferior da tabela.

A diferença entre os clubes é de quatro pontos. Uma vitória pode colocar o Corinthians ainda mais perto do grupo que disputa a liderança, enquanto o Vasco busca subir posições e encostar na zona intermediária da classificação.

Provável escalação do Corinthians

O técnico Guilherme Nascimento deve mandar o Corinthians a campo com Gustavo Milani; Brenno Augusto, Felipe Aguirra, Ronaldo Henrique e Wendel; Ji-Paraná, Lucca Caramico e Léo Amistá; Matheus Rocha, Léo Rodrigues e Miguel Moscardo.