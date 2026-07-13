Futebol

Onde assistir Ceará x Athletic e escalações nesta segunda

Jogo começa às 20h30

Escrito por Anny Malagolini
onde assistir o jogo Ceará x Athletic DCI
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Nesta segunda-feira, 29, Ceará x Athletic se enfrentam em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo começa às 19h30, horário de Brasília, no Estádio Presidente Vargas, válido pela 17ª rodada da competição. Veja como assistir.

Transmissão do jogo do Ceará x Athletic

A partida entre Ceará e Athletic será transmitida pela Disney+ e ESPN. Isso significa que, além de curtir na televisão, o torcedor tem a oportunidade de acompanhar o jogo no celular ou qualquer dispositivo com acesso à internet.

A escalação do Ceará tem Richard; Bryan Borges, Éder, Luizão e Sanchez; Júlio César, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk e Matheusinho e Lucca.

O Athletic tem Luan Polli; Zeca, Lucas Belezi, Jonathan Silva e Enzo; Gian Cabezas, João Miguel e Jota; Kauan Rodrigues, Ian Luccas e Max.

Quantas rodadas tem a Série B do Brasileirão?

A Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do futebol, é disputada por vinte clubes em 38 rodadas entre pontos corridos. São dois turnos com dezenove rodadas cada, onde cada vitória dá três pontos e o empate apenas um.

Além disso, cada time se enfrenta duas vezes na temporada: uma dentro de casa e a outar como visitante. Ao fim da temporada, o primeiro colocado será declarado o campeão da Série B, garantindo além da taça a vaga na elite da próxima edição do Brasileirão.

Além do primeiro, também garantem o acesso os outros três primeiros. Na parte de baixo os quatro últimos da classificação serão rebaixados para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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