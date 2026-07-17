Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje x Mirassol no Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje x Mirassol no Brasileirão

Mirassol e Grêmio entram em campo nesta sexta-feira, 17 de julho, pela retomada do Campeonato Brasileiro após a pausa no calendário. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol, pela 19ª rodada da Série A.

Onde assistir Mirassol x Grêmio ao vivo?

A partida entre Mirassol e Grêmio terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. O confronto marca o retorno das duas equipes à competição nacional. Para assistir ao jogo pelo Premiere, o torcedor precisa ter uma assinatura ativa do serviço. A transmissão pode ser acompanhada pela televisão, pelo celular, computador, tablet ou smart TV.

Veja o passo a passo:

Acesse o Globoplay pelo aplicativo ou pelo site;

Entre com a sua Conta Globo;

No menu, procure pela opção “Agora na TV” ou “Canais”;

Selecione um dos canais Premiere que estiver transmitindo Mirassol x Grêmio;

Clique em “Assistir” e aguarde o início da partida.

O Mirassol volta a disputar o Brasileirão após a paralisação para a Copa do Mundo e aposta na força do Maião para seguir bem na tabela. A equipe comandada por Rafael Guanaes faz boa campanha e quer aproveitar o apoio da torcida para manter a regularidade.

Já o Grêmio encerrou a preparação com amistosos durante a pausa da competição. O Tricolor venceu o Cascavel, foi derrotado pela Chapecoense e empatou com o Cruzeiro, utilizando os jogos para dar ritmo ao elenco e testar alternativas antes da volta do campeonato.

Prováveis escalações de Mirassol x Grêmio

Provável Mirassol: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson e Japa; Bruno Santos, Alesson e Edson Carioca.

Provável Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Juan Nardoni, Villasanti e Gabriel Mec; Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu.