Mais de 500 bebês são batizados de Erling Haaland após a Copa; veja significado

Mais de 500 bebês são batizados de Erling Haaland após a Copa; veja significado

Erling Haaland, 26 anos, conquistou inúmeros prêmios nos campos de futebol, mas sua mais recente conquista pode ser a mais inesperada até agora. O atacante se tornou a improvável inspiração por trás de uma febre de nomes de bebês, com centenas de pais dando a seus filhos recém-nascidos o nome do craque norueguês do futebol.

Segundo o Registro Nacional de Identificação e Estado Civil do Peru (Reniec), mais de 500 crianças em todo o país agora têm um nome inspirado no atacante de 25 anos. Os dados revelam que 468 crianças foram registradas com o nome “Haaland”, enquanto outras 91 receberam seu nome e sobrenome completos – Erling Haaland.

Mas o sobrenome de Erling, o formidável atacante norueguês, com sua sonoridade bem escandinava, pode ser mais inglês do que imaginamos.

Essa tendência surge após as atuações impressionantes do atacante na Copa do Mundo, onde ele marcou sete gols antes de a campanha da Noruega terminar nas quartas de final contra a Inglaterra. Um de seus momentos de destaque ocorreu quando ele marcou dois gols contra o Brasil, ajudando a eliminar a seleção brasileira e consolidando ainda mais seu status como uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Apesar de o Peru não ter se classificado para o torneio, os feitos de Haaland claramente cativaram a imaginação dos torcedores de futebol em todo o país.

Ao comentar essa tendência incomum, o porta-voz do Reniec, Ivan Torres, explicou: “Diferentes estrelas do futebol servem de inspiração para que os peruanos registrem seus filhos com esses nomes.”

Dados de registro mostram que existem atualmente 3.402 pessoas chamadas Messi e 1.185 chamadas Ronaldo, em homenagem a Cristiano Ronaldo.

No entanto, Neymar continua sendo o nome inspirado no futebol mais popular para bebês no país, com uma margem considerável: quase 34.000 peruanos compartilham o nome do astro brasileiro.

Qual o significado do nome Erling Haaland?

O nome Erling Haaland reúne duas origens diferentes. Erling é um nome masculino de origem nórdica antiga e costuma ser interpretado como “descendente de um jarl (conde ou chefe nobre)” ou “homem de origem nobre”. Já Haaland é um sobrenome norueguês derivado de um nome de lugar e está associado ao significado de “terra alta” ou “terreno elevado”.

A relação entre o sobrenome Haaland e a expressão “terra alta” chamou atenção antes da partida entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, o professor Richard Dance, da Universidade de Cambridge, explicou que a palavra é muito parecida em norueguês e no inglês antigo porque os dois idiomas têm uma origem em comum.

Segundo o pesquisador, o nórdico antigo e o inglês antigo pertencem ao grupo das línguas germânicas. Por isso, muitas palavras apresentam semelhanças até hoje.

“Quem falava nórdico antigo e quem falava inglês antigo provavelmente conseguia se comunicar”, afirmou Dance.

Essa influência se fortaleceu durante a Era Viking. A partir do século VIII, os vikings passaram a ocupar diversas regiões do norte da Inglaterra, levando seu idioma e sua cultura. Com o tempo, várias palavras escandinavas foram incorporadas ao inglês falado na região.

Essa herança ainda aparece em nomes de cidades e acidentes geográficos. Termos como fell (montanha), beck (riacho), tarn (lago de montanha) e thwaite (clareira) têm origem nórdica. Cidades terminadas em -by, como Thornaby, também refletem essa influência, já que o sufixo significa “vila” ou “assentamento” em nórdico antigo.

Após a conquista normanda, no século XI, o francês também passou a influenciar o idioma inglês. Para Richard Dance, o resultado foi um verdadeiro “caldeirão cultural”, no qual diferentes línguas se misturaram e ajudaram a formar o inglês moderno.

O professor emérito Angus Winchester, da Universidade de Lancaster, destaca que nem todo nome de lugar com origem nórdica foi criado diretamente pelos vikings. Em muitos casos, as palavras escandinavas já faziam parte do vocabulário da população local.

Um exemplo é Windermere. De acordo com Dance, a segunda parte do nome, mere, vem do inglês antigo e significa “lago”. Já Winder provavelmente deriva do nome de uma pessoa de origem escandinava.

A influência do nórdico antigo também permanece em palavras tradicionais do norte da Inglaterra, como lass (garota), tyke, nay (não) e lug (orelha). Para Dance, essas expressões ajudam a preservar uma importante herança linguística e cultural deixada pelos povos escandinavos na região.