Onde vai passar Argentina x Espanha na final da Copa do Mundo 2026: 6 formas de assistir

Onde vai passar Argentina x Espanha na final da Copa do Mundo 2026: 6 formas de assistir

A grande final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina será disputada neste domingo, 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA). A bola rola às 16h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas das maiores seleções do futebol mundial. A Espanha tenta conquistar seu segundo título mundial, enquanto a Argentina busca o bicampeonato consecutivo após vencer a edição de 2022.

Veja que horas é o show da final da Copa do Mundo

Onde assistir Espanha x Argentina ao vivo?

Para assistir a final da Copa do Mundo de 2026 na TV aberta, os torcedores poderão acompanhar a decisão pela Globo e pelo SBT. A Globo exibe a final para todo o Brasil com sua tradicional equipe esportiva, enquanto o SBT também aposta em uma cobertura especial para a partida decisiva, oferecendo mais uma opção gratuita para quem deseja assistir ao confronto.

Para quem prefere a TV por assinatura, o jogo será transmitido pelo SporTV, canal esportivo do Grupo Globo, que costuma iniciar a programação horas antes do apito inicial, com análises, entrevistas e cobertura diretamente do estádio. Outra alternativa é o N Sports, que também exibirá a final para seus assinantes.

No streaming, o torcedor terá duas opções gratuitas. A primeira é a ge TV, disponível pelo Globoplay, que permite acompanhar a transmissão pela internet em dispositivos como celulares, tablets, computadores e smart TVs. Já a CazéTV, no YouTube, também mostrará a decisão ao vivo e com imagens, mantendo o formato descontraído que marcou sua cobertura durante toda a Copa do Mundo de 2026.

O que esperar da final?

A Espanha chega à decisão com a melhor defesa da Copa do Mundo, tendo sofrido apenas um gol em toda a campanha. Do outro lado, a Argentina tem o ataque mais eficiente do torneio, liderado por Lionel Messi, que soma oito gols e quatro assistências.

O histórico entre as seleções é extremamente equilibrado. Em 14 confrontos oficiais, cada equipe venceu seis vezes, além de dois empates. O último encontro em Copas do Mundo aconteceu em 1966, quando a Argentina venceu por 2 a 1.

Se Argentina e Espanha marcarem pelo menos dois gols na final, esta Copa do Mundo terá a maior média de gols por jogo desde a edição de 1956, que registrou 3,6 gols por partida. (Caso as equipes marquem menos de dois gols no domingo, ainda assim será a maior média por jogo desde a Copa do Mundo de 1970, que teve 2,97 gols por partida.)

O espetáculo não se limitará apenas ao futebol.

Post Malone será a atração principal da cerimônia de encerramento, que começa 90 minutos antes da final. O show do intervalo — uma estreia na FIFA — contará com Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS como outras atrações principais, além de Burna Boy, o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, o Coral PS 22 com Coldplay e até personagens da Vila Sésamo e dos Muppets.

Espera-se que o presidente Donald Trump também compareça, estando previsto que ele participe da cerimônia de entrega do troféu ao final da partida.