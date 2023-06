Ao vivo:horário do amistoso da Seleção Brasileira contra Guiné hoje

Após a derrota para o Marrocos em março deste ano, o Brasil volta a jogar hoje, 17 de junho, contra Guiné, em Barcelona, em partida válida pela Data FIFA. Este é o segundo amistoso da Seleção Brasileira na temporada, comandada pelo treinador interino Ramon Menezes.

Confira aqui a convocação da Seleção Brasileira completa para os amistosos de junho.

Qual é o próximo amistoso da Seleção Brasileira masculina de futebol?

A Seleção Brasileira entra em campo no sábado, 17 de junho, em amistoso contra Guiné às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha.

Este é o segundo amistoso da Seleção Brasileira na temporada. Depois de Guiné, o time volta a jogar na terça-feira, 20 de junho, contra Senegal, em Lisboa, Portugal, às 16h.

Contra Guiné, o Brasil vai usar pela primeira vez na história um uniforme preto em campo. O motivo é uma série de ações da CBF contra o racismo, motivada pelo episódio de ataques racistas sofridos por Vini Junior, do Real Madrid, por torcedores do Valencia, no Campeonato Espanhol.

Brasil x Guiné - amistoso da Seleção Brasileira em 2023

Sábado, 17 de junho às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Último jogo do Brasil

O último jogo da Seleção Brasileira foi em 25 de março de 2023, na temporada atual, contra o Marrocos em amistoso no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos. Por 2 a 1, o time africano levou a melhor no confronto amigável.

Na Copa do Mundo do Catar, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Croácia, nos pênaltis. Já Marrocos chegou até a semifinal, mas perdeu para a França. Na disputa pelo terceiro lugar, perdeu para os croatas no tempo normal. O Marrocos foi a grande sensação da Copa do Mundo do Catar.

Este foi o primeiro jogo do Brasil após a eliminação no Mundial da FIFA.

Confira os melhores momentos do jogo do amistoso da Seleção Brasileira e Marrocos.



Quem vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira?

Com a saída de Tite após o fracasso na Copa do Mundo do Catar, a CBF ainda busca o substituto perfeito para comandar a maior campeã do futebol. O italiano Ancelotti, técnico do Real Madrid, é o favorito para assumir o cargo, mas o profissional já garantiu que não deixa o clube espanhol.

Nomes como Luis Enrique, ex-comandante da Espanha, Jorge Jesus, ex-Flamengo e Fenerbahce, Abel Ferreira, do Palmeiras, e até Dorival Junior, atual treinador do São Paulo.

Enquanto a CBF não anuncia o novo treinador da Seleção Brasileira, o interino Ramon Menezes assume o controle do elenco. O profissional estreou justamente no amistoso contra Marrocos, após a Copa do Mundo. Aos 50 anos, Ramon comandou também a Seleção sub-20 no Mundial, eliminado nas quartas de final para Israel.

Assim como a grande maioria dos treinadores, Ramon também foi jogador de futebol profissional. Em 2013 ele pendurou as chuteiras e passou a trabalhar como adjunto no Joinville. O seu primeiro trabalho como técnico foi no ASEEV, de Goiás. Passou pelo Anápolis, Guarani de MG, Joinville, Tombense, foi adjunto do Vasco e profissional, depois CRB, Vitória e por fim chegou até o sub-20 da CBF.

