Armênia x Ucrânia: onde assistir e horário da Liga das Nações (24/9)

A Liga das Nações apresenta o duelo entre Armênia x Ucrânia neste sábado, 24 de setembro, pela quinta rodada do grupo A na segunda divisão, às 10h (horário de Brasília), no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, em Erevã. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir ao vivo a partida.

Onde assistir Armênia x Ucrânia hoje ao vivo

O jogo da Armênia e Ucrânia hoje vai passar no ESPN 4, às 10h (Horário de Brasília), além da transmissão entre o Star+, serviço de streaming para todo o país.

Com exclusividade, o canal da ESPN é quem vai transmitir a partida na Liga das Nações neste sábado, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional. O torcedor deve obter a emissora em sua programação.

Não é assinante da TV paga? Você pode curtir todos os momentos do futebol neste sábado através do Star +, serviço de streaming disponível por assinatura. É isso mesmo torcedor, basta tornar-se membro da plataforma por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês para ter acesso a canais de esporte, filmes, séries e novelas.

A plataforma Star + está disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

ARMÊNIA X UCRÂNIA:

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, em Erevã, na Armênia

Onde assistir Armênia x Ucrânia hoje: ESPN 4 e Star +

Árbitro: João Pinheiro

Árbitro de vídeo: Luis Godinho

Armênia x Ucrânia: como estão as equipes?

Na lanterna do grupo com 3 pontos, a seleção da Armênia ainda tem esperanças de conquistar o acesso para a elite da Liga das Nações. Porém, além de vencer o confronto deste sábado e também na próxima rodada, terá de torcer por tropeços dos adversários na rodada, o que pode ser muito difícil daqui para frente. Por isso, torna o seu principal objetivo a permanência na segunda divisão, contra o rebaixamento.

Provável escalação da Armênia: Yurchenko; Mkoyan, Hakobyan, Voskanyan, Hambardzumyan, Dashyan; Grigoryan, Lucas Zelarayan, Khoren; Tigran e Edgar Babayan.

Do outro lado, a Ucrânia está de volta aos gramados depois de meses. Em segundo lugar com 7 pontos, a seleção venceu duas partidas, empatou uma e perdeu outra. Com apenas dois pontos atrás do líder, pode assumir a primeira posição se vencer o jogo deste sábado.

Provável escalação da Ucrânia: Trubin; Karavaev, Bondar, Matviyenko, Mykhaylichenko; Zubkov, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk e Mudryk.

Classificação da liga B na Liga das Nações

As seleções de Armênia e Ucrânia ocupam a segunda divisão da Liga das Nações, conhecida também por Liga B, ao lado de outras grandes equipes do futebol europeu.

A Liga das Nações reúne seleções das mais diferentes localidades no continente. Elas são divididas em quatro divisões seguindo o ranking da entidade, onde disputam o acesso para a elite, por quatro grupos de quatro entre a disputa por seis rodadas entre si. As ligas são A, B, C e D.

Confira a classificação na segunda divisão até aqui.

GRUPO A

1 Escócia – 9 pontos

2 Ucrânia – 7 pontos

3 Irlanda – 4 pontos

4 Armênia – 3 pontos

GRUPO B

1 Israel – 5 pontos

2 Islândia – 3 pontos

3 Albânia – 1 ponto

4 Rússia – 0 pontos

GRUPO C

1 Bósnia – 8 pontos

2 Montenegro – 7 pontos

3 Finlândia – 4 pontos

4 Romênia – 3 pontos

GRUPO D

1 Noruega – 10 pontos

2 Sérvia – 7 pontos

3 Suécia – 3 pontos

4 Eslovênia – 2 pontos

