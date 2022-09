Na briga pelo acesso até a Série A do Campeonato Brasileiro, falta pouco para conhecermos os sortudos a garantirem espaço na classificação. O Cruzeiro, líder absoluto da Série B, já está matematicamente assegurado na elite, com apenas três vagas restantes. Mas quem vai subir para Série A 2023 no Brasileirão? Quem são os favoritos?

Quem vai subir para Série A 2023 no Brasileirão?

Quatro equipes sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2023. O Cruzeiro já está confirmado na elite do ano que vem, as outras três vagas são disputadas por Grêmio, Bahia, Vasco e Londrina, enquanto Ituano e Sport correm por fora.

Rodada por rodada, os quatro times brigam por cada ponto conquistado dentro de campo. O Grêmio tem como principal oponente o Bahia, onde ambos revezam a segunda posição. Já o Vasco corre contra o tempo para permanecer na zona de classificação. Para o Londrina, em quinto lugar, a situação é a mesma.

Lembre-se que apenas os quatro primeiros da tabela ganham o acesso.

De acordo com estudos atualizados diariamente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bahia e Grêmio tem mais de 90% de subirem para a elite do Brasileirão do ano que vem, enquanto o Vasco precisará de vitórias para se manter na parte de cima.

Agora que você já sabe os favoritos de quem vai subir para Série A 2023, veja as porcentagens atualizadas de cada elenco na competição.

Cruzeiro – 100%

Bahia – 95.8%

Grêmio – 95.1%

Vasco – 53.9%

Londrina – 30.3%

Ituano – 8.6%

Sport – 7.3%

CRB – 2.2%

Criciúma – 2.1%

Tombense – 1.8%

Sampaio Corrêa – 1.4%

Ponte Preta – 1.4%

Quem vai ser rebaixado para a Série C de 2023?

As quatro últimas equipes na tabela de classificação serão rebaixadas para a Série C do Campeonato Brasileiro da temporada seguinte.

O Náutico é o elenco mais propenso a ser rebaixado para a terceira divisão, com 90.6% de acordo com dados do estudo realizado por matemáticos da UFMG. Em seguida vem Operário PR, Brusque e CSA, com altos números de chances. Com apenas oito rodadas a serem realizadas na reta final da temporada, os elencos precisam buscar as vitórias e torcer contra seus adversários.

Confira os números do estudo através do Departamento de Matemática da UFMG sobre quais times podem ser rebaixados para a terceira divisão.

Náutico – 90.6%

Operário – 74.0%

Brusque – 67.9%

CSA – 59.6%

Guarani – 37.6%

Vila Nova – 29.1%

Novorizontino – 23.3%

Chapecoense – 14.7%

Última rodada da Série B do Brasileirão

A última rodada da Série B do Brasileirão está marcada para o dia 5 de novembro, com todos os dez jogos entre as vinte equipes da competição.

O horário ainda não está definido, mas todos os confrontos serão realizados no mesmo horário, prestes a ser escolhido pela CBF. A última rodada pode definir quem sobe para a Série A do Brasileirão, enquanto os últimos colocados vão para a terceira divisão.

Confira todos os jogos da última rodada.

Sábado (05/11):

Guarani x Chapecoense

CRB x Bahia

Náutico x Ponte Preta

Criciúma x Tombense

Ituano x Vasco

Operário x Novorizontino

Grêmio x Brusque

Sampaio Corrêa x Londrina

Cruzeiro x CSA

Vila Nova x Sport

