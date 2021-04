Arsenal Sarandí x River Plate: onde assistir, horário e escalações – 03/04

Arsenal Sarandí e River Plate se enfrentam neste sábado (03) a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Julio Humberto Grondona, em jogo da oitava rodada do Campeonato Argentino. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo o torneio.

Arsenal Sarandí x River Plate: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Possíveis escalações de Arsenal Sarandí x River Plate

Possível Arsenal Sarandí: Medina; Papa, Suso, Navas, Abreliano; Picco, Antilef, Soraire; Ruiz, Albertengo, Candia.

Possível River Plate: Armani; Díaz, Casco, Vigo, Maidana; Pérez, Palavecino, De La Cruz; Suárez, Borré, Álvarez.

Como chegam as equipes para o jogo?

Em último lugar no grupo A, a situação para o Arsenal de Sarandí não é nada boa, já que ainda não venceu nenhuma partida, tendo somente um empate e seis derrotas. Dessa maneira, precisa urgentemente ter a vitória no confronto deste sábado. Por fim, Carabajal foi expulso na última partida e por isso não está disponível no plantel.

Enquanto isso, o River Plate aparece em 5º com onze pontos, ou seja, venceu três, empatou dois e perdeu também dois. Sendo cotado como um dos favoritos para alcançar a taça da temporada, o técnico Gallardo promete colocar força máxima.

Últimos jogos

A equipe do Arsenal entrou em campo pela última vez no sábado (27), pela sétima rodada do Campeonato Argentino, perdendo a chance da vitória ao perder por 3 a 2 para o Argentino Juniors.

Por outro lado, o River Plate ficou no empate sem gols no domingo (28) contra o Racing.

