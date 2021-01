Arsenal x Newcastle: onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra (09/01)

Pela terceira fase da Copa da Inglaterra, Arsenal e Newcastle se enfrentam neste sábado (09), às 14h30, no Emirates Stadium. Em confronto único, quem vencer a partida está classificado para as oitavas de final. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Arsenal x Newcastle: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 14h30 (Horário de Brasília).

+ Arsenal x Benfica: o que esperar do confronto pela Liga Europa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

Ambas as equipes disputam a elite do Campeonato Inglês.

É uma temporada complicada para o Arsenal. Em 11º com vinte e três pontos, a equipe londrina não apresenta o desempenho esperado pelos torcedores. Entretanto, mantém a marca de três rodadas seguidas sem perder. Por fim, vai enfrentar o Benfica na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Newcastle aparece em 15º, marcando dezenove pontos. Nesse momento, o principal objetivo é manter-se fora da zona de rebaixamento, o que vem sendo difícil já que a equipe apenas empatou e perdeu nas últimas cinco rodadas.

Possíveis escalações de Arsenal x Newcastle

Ao time dos Gunners, o jovem Gabriel sente-se melhor depois de se curar do diagnóstico positivo da covid-19. Mas ainda não retornou aos treinos. Ademais, Thomas Partey voltou a treinar, segundo boletim oficial do clube, porém será avaliado antes da partida sobre a disponibilidade do atleta em jogar.

Possível Arsenal: Leno; Holding, Pablo Marí, Tierney, Bellerín; Ceballos, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Recuperado da covid-19, Jamaal Lascelles retornou ao treinamento com a equipe e aparece como dúvida para o confronto deste sábado. Entretanto, Ryan Fraser continua na mesma situação e Martin Dúbravka pode jogar pela primeira vez vestindo a camisa do Newcastle.

Possível Newcastle: Darlow; Yedlin, Fernández, Clark, Schar, Ritchie; Almiron, Matthew Longstaff, Longstaff; Wilson, Joelinton.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecerão no fim de semana pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Ademais, confira todos os jogos e horários.

Wolves 1 x 0 Crystal Palace

Aston Villa 1 x 4 Liverpool

Everton x Rottheram – 09h

Boreham Wood x Millwall – 09h

Luton Town x Reading – 09h

Nottingham Forest x Cardiff – 09h

Norwich x Coventry City – 09h

Chorley x Derby County – 09h15

Blackburn x Doncaster – 12h

Blackpool x West Bromwich – 12h

Wycombe Wanderes x Preston – 12h

QPR x Fulham – 12h

Stevenage x Swansea City – 12h

Burnley x MK Dons – 12h

Bristol x Sheffield United – 12h

Oldham Athletic x Bournemouth – 12h

Stoke City x Leicester – 12h

Exeter City x Sheffield Wednesday – 12h

Brentford x Middlesbrough -12h

Huddersfield Town x Plymouth Argyle – 12h

Manchester United x Watford – Sábado – 17h

No domingo:

Crawley Town x Leeds – 10h30

Bristol City x Portsmouth – 10h30

Cheltenham Town x Mansfield – 10h30

Chelsea x Morecambe – 10h30

Manchester City x Birmigham – 10h30

Barnsley x Tranmere Rovers – 10h30

Marine x Tottenham – 14h

Newport County x Brighton- 16h45

Na segunda:

Stockport County x West Ham – 17h