Artilheiro da Série B, quantos gols Vagner Love tem no Sport em 2023

O Sport de Recife briga na parte de cima da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. Parte do sucesso vem do experiente atacante Vagner Love, de 39 anos, artilheiro da competição com oito gols marcados. Confira os números do jogador com a camisa do Leão até 19 de junho.

Vagner Love é artilheiro do Sport em 2023

Até junho de 2023, o atacante Vagner Love balançou a rede 20 vezes com a camisa do Sport, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. São 37 partidas entre Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil.

Vagner Love chegou ao Sport em julho de 2022, após deixar o Midtjylland, da Dinamarca. O jogador não fez uma boa campanha na temporada passada, mas conseguiu retomar o caminho do sucesso este ano dentro de campo.

O atacante Vagner Love fatura R$ 150 mil por mês no Sport, de acordo com informações do portal O Torcedor, além de contar também com direitos de imagens, bônus, vencimentos e luvas pela assinatura do contrato.

Vagner tem o maior salário do Sport, já que é o principal jogador da temporada. Atualmente, o clube de Recife joga a Série B do Campeonato Brasileiro, onde briga pelo acesso.

A Série B do Brasileirão é onde o atleta marcou mais vezes, com oito gols em dez partidas.

Série B do Brasileirão - 10 jogos e 8 gols

- 10 jogos e 8 gols Copa do Brasil - 3 jogos e 2 gols

- 3 jogos e 2 gols Copa do Nordeste - 11 jogos e 5 gols

- 11 jogos e 5 gols Campeonato Pernambucano - 13 jogos e 5 gols

Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Série B?

Vagner Love é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com oito gols, contando 12 rodadas disputadas na temporada. Em segundo lugar vem Rodrigo Rodrigues, do Juventude.

A artilharia é atualizada rodada por rodada, onde ao fim da competição o jogador com mais gols será declarado o goleador da edição.

Até o início da 13ª rodada, confira a artilharia da Série B.

Vagner Love (Sport) - 8 gols

- 8 gols Rodrigo Rodrigues (Juventude) - 5 gols

- 5 gols Alex Sandro (Tombense), Bruno Mendes (Guarani), Erick (Ceará), Nenê (Juventude), Gabriel (Mirassol), Vitor Gabriel (Ceará), Guilherme Parede (Vila Nova), Tréllez (Vitória), Luciano (Sport), Aylon (Novorizontino) e Derek (Guarani) - 4 gols

Eder (Criciúma), Wagner (Vitória), Gustavo Coutinho (Atlético GO), Felipe Mateus (Criciúma), Caio Dantas (Vila Nova), Pablo (Ponte Preta), Paulo Victor (Ituano), Luiz Fernando (Atlético GO), Bruno Nazário (Chapecoense) - 3 gols

Por que o apelido Vagner Love?

O apelido Vagner Love surgiu após o jogador levar uma garota para a concentração durante Copa São Paulo (ou Taça São Paulo) no início da carreira. Em entrevista para o quadro 'Carona do GE', em agosto de 2022, Vagner explicou o motivo.

Aos 18 ou 19 anos, quando jogador do Palmeiras, Vagner levou uma mulher para a concentração, mas o treinador Carmino Colombino, da base, o pegou saindo do quarto. Desde então, o apelido pegou e o jogador ficou conhecido como o 'atacante do amor'. No momento do episódio Vagner relembra que abaixou a cabeça e saiu do quarto, além de ficar afastado por uma semana.

A imprensa também ajudou no apelido. Sendo assim, Vagner decidiu adotar Love na sua carreira.

O atacante já passou por diferentes clubes do Brasil e do mundo, incluindo Palmeiras, CSKA Moscow, Flamengo, Corinthians, Shandong Taishan, Monaco, Alanyaspor, Besiktas, Kairat Almaty e recentemente o Midtjylland, na Dinamarca, antes de se mudar para o Sport em 2022.

