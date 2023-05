Tabela do Brasileirão Série B 2023 - Classificação e jogos da 6ª rodada

A Tabela do Brasileirão Série B 2023 sofreu alterações com o fim da sexta rodada do primeiro turno neste domingo, 14 de maio, com o duelo entre Ituano e Sport. O final de semana trouxe confrontos entre as equipes que brigam pelo acesso até a elite do futebol. Confira a classificação atualizada.

Tabela do Brasileirão Série B atualizada

Veja como está a classificação da tabela do Brasileirão Série B 2023 com o fim da sexta rodada. A competição terá 48 rodadas e, após o término, os quatro primeiros times da tabela vão para a primeira divisão enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

Os destaques da temporada são Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense, Vila Nova, Ceará e Sport. Confira também a Classificação do Brasileirão Série A aqui.

1 Vitória - 15 pontos

2 Criciúma - 14 pontos

3 Atlético GO - 14 pontos

4 Guarani - 12 pontos

5 Botafogo SP - 12 pontos

6 Vila Nova - 11 pontos

7 Mirassol - 10 pontos

8 Chapecoense - 8 pontos

9 Sport - 8 pontos

10 Novorizontino - 8 pontos

11 Ituano - 7 pontos

12 Londrina - 7 pontos

13 Ceará - 7 pontos

14 Avaí - 6 pontos

15 CRB - 5 pontos

16 Sampaio Corrêa - 5 pontos

17 Ponte Preta - 5 pontos

18 Tombense - 4 pontos

19 Juventude - 3 pontos

20 ABC - 1 ponto

+ Como assistir a Série D do Brasileirão

Quantos jogos faltam para acabar o campeonato da Série B?

Já foram seis rodadas da tabela do Brasileirão Série B, agora faltam apenas 32 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro em 2023. Disputado em pontos corridos, cada vitória vale três pontos enquanto o empate garante apenas um para ambos os times na disputa.

A última rodada da Série B está marcada para 25 de novembro, sábado, com todos os jogos no mesmo horário, como manda a tradição. Todas as vagas de acesso e o rebaixamento para a Série C serão definidas.

Diferente do ano passado, onde o calendário precisou ser reduzido pela Copa do Mundo do Catar, a CBF conseguirá deixar rolar a temporada até dezembro. Porém, as rodadas poderão sofrer alterações de acordo com os compromissos de cada elenco na temporada.

Tabela do Brasileirão Série B: 7ª rodada

19 de maio (sexta-feira)

19h – Tombense x Londrina – Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG)

19h – Mirassol x Vitória – Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

21h30 – Atlético GO x Avaí – Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

20 de maio (sábado)

16h – Sport x Botafogo SP – Ilha do Retiro, Recife (PE)

17h – Ituano x Novorizontino – Estádio Novelli Junior, Itu (SP)

17h - Sampaio Corrêa x ABC – Estádio Castelão, São Luis (MA)

21 de maio (domingo)

11h – Chapecoense x Juventude – Arena Condá, Chapecó (SC)

15h30 – Criciúma x Ceará – Estádio Heriberto, Criciúma (SC)

18h – Ponte Preta x Guarani – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

18h15 – CRB x Vila Nova – Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Leia também:

Quantas vezes o Palmeiras foi rebaixado do Brasileirão?