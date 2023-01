ASA x jogo do CRB hoje: onde assistir ao vivo e horário da partida - 31/01

Líder do Campeonato Alagoano com três pontos de vantagem, o CRB visita o ASA nesta terça-feira, 31 de janeiro, pela quinta rodada da competição. Com início às 20h30 (Horário de Brasília), o jogo do CRB hoje vai ser no Estádio Municipal Arapiraca.

O árbitro do jogo do CRB hoje vai ser Denis Ribeiro Serafim. Os assistentes definidos nesta terça-feira foram Esdras Mariano e Rondinelle dos Santos. Já o quarto árbitro será Wiomar Santana de Oliveira. O Analista do jogo vai ser Lydia Pollyana Castela.

Como assistir jogo do CRB hoje ao vivo

O jogo do CRB hoje vai passar no DAZN ao vivo.

Nenhum canal de televisão vai transmitir o jogo hoje. O DAZN é o único que detém os direitos de transmissão e por isso só ele pode exibir no streaming.

Por R$ 34,90, o torcedor tem acesso à programação de campeonatos de futebol e outros esportes na plataforma. Dá para assistir no navegador do computador como também no próprio aplicativo para celular, tablet e smartv se o aparelho for compatível.

A DAZN comprou os direitos e deixou outras plataformas sem escolha.

Como funciona o Campeonato Alagoano?

Oito equipes disputam o Campeonato Alagoano em três fases. São elas CRB, Murici, Cruzeiro, ASA, CSE, Coruripe, CSA e Desportivo Aliança.

Elas disputam a primeira fase entre janeiro e fevereiro em pontos corridos por sete rodadas. A vitória garante três pontos enquanto o empate dá apenas um para os dois times na disputa.

Os quatro primeiros da classificação vão para a semifinal, disputado em ida e volta. Os vencedores avançam para a grande final em busca do título da temporada.

Jogos da quinta rodada

Além do jogo do CRB hoje, outros embates serão realizados na semana pela quinta rodada do Campeonato Alagoano na temporada.

Terça-feira, 31/01:

ASA x CRB - 20h30

Quarta-feira, 01/02:

CSE x Murici - 20h

Quinta-feira, 02/02:

CSA x Desportivo Aliança - 20h

Sábado, 04/02:

Cruzeiro x Coruripe - 16h

