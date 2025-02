Assistir ao vivo: onde vai passar o jogo do Barcelona x Rayo Vallecano (17/2)

A semana começa com um clássico na LaLiga! Nesta terça-feira, 17, o jogo do Barcelona ​​é contra o Rayo Vallecano pela 25ª rodada do campeonato espanhol. A partida começa às 17h (horário de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo do Barcelona ao vivo

O jogo Barcelona será transmitido na ESPN, a partir das cinco da tarde de segunda-feira, no Estádio Olímpico Lluis Company, em Barcelona, na Espanha. O SBT não exibe nenhum jogo hoje.

A corrida pelo título da La Liga pode está a favor do Barcelona, quando o time de Hansi Flick tem a chance de chegar ao topo da tabela com uma vitória contra o Rayo Vallecano. Os campeões de 2022-23 entram no jogo em terceiro lugar, mas apenas três pontos atrás do líder da liga, o Real Madrid, depois de empatarem com o Osasuna no sábado.

O Barcelona entra no jogo de segunda-feira com um diferencial de gols 10 vezes melhor que o do Real Madrid, deixando-os com uma grande oportunidade de voltar ao primeiro lugar. Um jogo contra o Rayo não será necessariamente fácil, no entanto – eles entram na partida em sexto lugar e têm os olhos postos em uma vaga na competição europeia na próxima temporada.

Probabilidades: Barcelona -600; Empate +650; Rayo Vallecano +1000

Escalação

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez e Balde; De Jong, Pedri e Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin e Chavarria; Ciss, Lopez, De Frutos, Palazon e Garcia; Camello. Técnico: Iñigo Perez.

