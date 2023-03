Assistir Bósnia x Islândia ao vivo pelas Eliminatórias da Euro - 23/03

Pela primeira rodada do grupo J nas Eliminatórias da Eurocopa, as seleções de Bósnia x Islândia dão o pontapé inicial nas disputas nesta quinta-feira, às 16h45 (Horário de Brasília). A bola vai rolar no Bilino Polje Stadium, em Zenica. Quem vencer garante a vantagem na classificação do grupo.

Também estão no grupo J da primeira fase as seleções de Eslováquia, Liechtenstein, Luxemburgo e Portugal.

Transmissão jogo da Bósnia x Islândia hoje ao vivo

O jogo da Bósnia x Islândia hoje terá transmissão no SporTV, na TV paga, e GloboPlay, serviço de streaming, para todo o Brasil ao vivo.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura, enquanto a plataforma de streaming só pode ser acessada por assinantes. Dá para sintonizar a programação no computador, no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Como funciona as eliminatórias da Eurocopa?

As eliminatórias da Eurocopa reúnem 53 seleções em uma disputa acirrada pelas vagas da maior competição de futebol do continente europeu. A exceção são os anfitriões da edição, que se classificam automaticamente.

As seleções são divididas em dez grupos, com cinco e seis cada. A primeira fase é jogada em dez rodadas por dois turnos, onde cada elenco vai se enfrentar em casa e depois fora. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para a Euro,

As outras três vagas são disputadas em repescagem de acordo com o desempenho na Liga das Nações.

Quem se classifica nas eliminatórias da Eurocopa?

Cinquenta e três seleções disputam a primeira fase das Eliminatórias para a Eurocopa. Elas são divididas em dez grupos de cinco e seis cada, onde jogam entre si por dez rodadas, em ida e volta.

Os dois melhores de cada chave garantem a classificação para a Euro, enquanto as melhores campanhas vão disputar a repescagem semifinal e a final.

Destaques das seleções

Não há dúvidas de que o grande destaque da Bósnia é Edin Dzeko. O atacante da Inter de Milão contabiliza 38 partidas na temporada, com 11 gols marcados e cinco assistências, segundo dados do portal Transfermarkt.

Vestindo a camisa azul da Bósnia, Dzeko tem 64 gols marcados.

Enquanto isso, o time da Islândia não tem um só destaque. São jogadores que formam a excelência do elenco, como Aron Sigurdarson, do AC Horsens, e Bjarnason, do Sirius. A maioria dos atletas atua no futebol nórdico.

