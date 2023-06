Assistir Finlândia x Eslovênia ao vivo e horário das Eliminatórias - 16/06

Pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa, o confronto entre Finlândia x Eslovênia será disputado nesta sexta-feira, 16 de junho, no Estádio Olímpico de Helsinque, às 13h, horário de Brasília. Com três pontos de diferença, a liderança do grupo está em jogo.

Ao lado de Finlândia e Eslovênia, também estão no grupo H as seleções de Dinamarca, Cazaquistão, San Marino e Irlanda do Norte.

Onde assistir Finlândia x Eslovênia ao vivo

O torcedor que quer saber onde assistir Finlândia x Eslovênia só precisa sintonizar na ESPN 4, canal disponível em operadoras de televisão paga.

Quem é assinante Star Plus pode acompanhar a retransmissão do canal na própria plataforma de streaming.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Onde assistir Finlândia x Eslovênia hoje: ESPN 4 e Star Plus

Saiba como assistir os próximos jogos da Data Fifa em junho

Como funciona as Eliminatórias da Eurocopa?

As Eliminatórias da Eurocopa, realizada pela UEFA, é o método de classificação que determina quais seleções vão disputar o campeonato de futebol do continente. Todas as seleções da Europa estão incluídas nas Eliminatórias, desde a França até San Marino.

O único elenco que não disputa as eliminatórias é o anfitrião. Em 2024, a Alemanha será a dona do evento e, por isso, não precisa disputar a vaga. Na primeira fase, as seleções são divididas por grupos, sendo dez com cinco e seis cada.

Serão 10 rodadas onde cada participante se enfrenta duas vezes: uma dentro de casa e a outra como visitante. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a Eurocopa, enquanto as outras três vagas são disputadas pela repescagem.

Na repescagem são 12 seleções, enquanto os líderes dos grupos nas ligas A, B e C da Liga das Nações conquistam a vaga direto.

Escalações das seleções de Finlândia x Eslovênia

Nenhuma das seleções possui desfalques para o jogo desta sexta-feira. Por isso, a bola vai rolar às 13h, horário de Brasília, com todos os titulares de ambas as equipes.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Finlândia: Hradecky; Leo Vaisanen, Nikolai Alho, Ivanov, Richard Jensen; Suhonen, Glen Kamara, Schuller, Robin Lod; Kallman e Teemu Pukki.

Eslovênia: Oblak; Brekalo, Bijol, Karnicnik, Stojanovic; Zajc, Cerin, Verbic, Lovric; Vombergar e Sesko.

Seleção da Finlândia já participou da Copa do Mundo?

A Finlândia nunca participou da Copa do Mundo da FIFA. O time finlandês chegou a fazer uma boa campanha nas Eliminatórias da edição passada, em 2022, mas ficou perdeu a vaga.

O elenco nórdico ainda busca fazer história e, quem sabe, dar a alegria ao seu país. Na Eurocopa, por outro lado, a Finlândia fez história ao garantir a vaga pela primeira vez na história em 2020/21.

Na fase de grupos terminou em terceiro lugar com três pontos, somados em uma vitória e duas derrotas. O time não conseguiu a soma necessária para avançar até o mata-mata, mas mostrou que é capaz de alcançar o sonho de disputar a Eurocopa.

Leia também:

Qual número de camisa Jude Bellingham vai usar no Real Madrid?