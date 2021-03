Fluminense e Volta Redonda: como assistir hoje – 26/3

Fluminense e Volta Redonda abrem a 6ª rodada do Campeonato Carioca 2021, nesta sexta-feira (26). Jogando no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, às 16h, os clubes se enfrentam de olho na liderança do Estadual. Na vice-liderança, o Esquadrão de Aço possui 10 pontos, enquanto o Tricolor está em terceiro com um ponto a menos. Saiba como assistir ao vivo Fluminense e Volta Redonda.

Onde assistir ao vivo Fluminense e Volta Redonda ?

A partida entre os clubes não terá transmissão da tv aberta brasileira. No entanto, o torcedor pode assistir Fluminense e Volta Redonda pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há então três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Quais as possíveis escalações do jogo?

Fluminense : Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz (Luccas Claro), Danilo Barcelos (Egídio); Martinelli, Yago Felipe, Michel Araújo (Nenê); Gabriel Teixeira, Fred e Lucca (Luiz Henrique).

: Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz (Luccas Claro), Danilo Barcelos (Egídio); Martinelli, Yago Felipe, Michel Araújo (Nenê); Gabriel Teixeira, Fred e Lucca (Luiz Henrique). Volta Redonda: Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; MV, Alef Manga e João Carlos.

Onde e quando será Fluminense e Volta Redonda ?

A partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Carioca 2021 será de mando de campo do Fluminense. No entanto, o prefeito do Rio de Janeiro vetou a realização de jogos na capital. Por isso, a Ferj realocou a partida para o Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, às 16h.

Vindo de três vitórias seguidas, o Fluzão se recuperou no campeonato após iniciar o torneio com duas derrotas. Logo depois de perder para o Resende e Portuguesa, a equipe passou por Flamengo, Bangu e Boa Vista.

Por outro lado, a equipe de Volta Redonda iniciou o campeonato com empate e depois engatou três vitórias seguidas chegando a liderança. No entanto, a equipe perdeu na última rodada e caiu para o segundo lugar. Até o momento, a equipe empatou com Madureira na estreia, depois venceu Vasco, Portuguesa e Macaé. Por fim, perdeu para o Resende.

