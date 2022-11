Assistir jogo da Itália x Albânia ao vivo hoje e horário, dia 16/11

Confira todos os detalhes do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Nazionale Italiana @Azzurri

Em amistoso internacional, as seleções de Albânia e Itália se enfrentam nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Em amistoso internacional, a seleção da Albânia recebe a Itália no Air Albania Stadium nesta quarta-feira, 16 de novembro. A bola vai rolar no jogo da Itália hoje às 16h45 (Horário de Brasília), em partida preparatória antes do Mundial começar. Quer saber onde assistir? Saiba todos os detalhes a seguir.

Onde assistir jogo da Itália hoje ao vivo

O canal da TNT, HBO Max e o Estádio TNT vão transmitir o jogo da Itália hoje, às 16h45 (horário de Brasília) por todo o país ao vivo.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da TNT é responsável pelos direitos de transmissão dos amistosos e, por isso, vai exibir a disputa ao vivo nesta quarta. Só assinantes que tem o canal na programação podem assistir.

Outra opção são os aplicativos do HBO Max e o Estádio TNT. A primeira opção só está disponível para quem é assinante, pela plataforma no celular, tablet, computador ou smartv. A segunda, quem é assinante da TV fechada, pode acessar de graça com email e senha de usuário da TV paga.

FICHA TÉCNICA ALBÂNIA X ITÁLIA:

Data: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Air Albania Stadium, na Albânia

Onde assistir: TNT, HBO Max e Estádio TNT

Jogos amistosos nesta quarta-feira

Outros amistosos de futebol também serão disputados nesta quarta-feira, 16 de novembro. Enquanto algumas vão disputar o Mundial da FIFA, outras apenas cumprem tabela, como é o caso de Albânia e Itália.

Os destaques ficam para os encontros de Polônia e Chile, além de México e Suécia e mais cedo Emirados Árabes Unidos versus Argentina

12h30 - Emirados Árabes Unidos x Argentina

14h - Omã x Alemanha

14h - República Tcheca x Ilhas Faróe

14h - Andorra x Áustria

14h - Moldávia x Azerbaijão

14h - Turquia x Escócia

14h - Kosovo x Armênia

14h - Polônia x Chile

15h - Chipre x Bulgária

15h - Gibraltar x Liechtenstein

16h30 - México x Suécia

16h45 - Albânia x Itália

