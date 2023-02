Assistir Jogo do Barcelona vs Almería hoje e ao vivo, dia 26/02/23

O Barcelona busca os três pontos neste domingo (26) para se recuperar da dolorosa eliminação na Liga Europa no meio da semana. Contra o Almería, no Estádio de los Juegos Mediterráneos, o jogo do Barcelona começa às 14h30 (horário de Brasília), válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça ocupa a liderança com 59 pontos, enquanto o Almería vem na 19ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos.

Então se você é um fã do Barcelona e deseja assistir ao jogo ao vivo, existe uma única opção para garantir que não perderá nenhum lance.

Assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

A única maneira de acompanhar vai ser através do Star +, serviço de streaming por assinatura. Só quem é membro da plataforma pode ter acesso à programação.

Barcelona foi eliminado da Liga Europa?

Na última quinta-feira, o Barcelona sofreu mais um baque na temporada atual do futebol: perdeu para o Manchester United na segunda fase e foi eliminado da Liga Europa.

No jogo de ida, Manchester e Barcelona empataram em 2 a 2, no Camp Nou. A volta, no entanto, teve gols dos brasileiros Casemiro e Antony, enquanto Lewandowski, de pênalti, abriu o placar para os culés.

Por 3 a 2 no agregado, o time inglês ficou com a vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Para o Barcelona, o amargo da eliminação. Durante a fase de grupos, o time da Catalunha sofreu depois de ser eliminado ao garantir apenas o terceiro lugar.

Agora, concentra-se 100% no Campeonato Espanhol, onde permanece na liderança e pronto para trazer para Barcelona o troféu.

23ª rodada do Campeonato Espanhol

Além do jogo do Barcelona hoje, outros confrontos serão disputados pela vigésima terceira rodada no Campeonato Espanhol.

Sexta-feira, 24/02:

Elche 2 x 3 Betis

Sábado, 25/02:

Espanyol 2 x 1 Mallorca

Cádiz 1 x 0 Rayo Vallecano

Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid

Valencia 1 x 0 Real Sociedad

Domingo, 26/02:

Athletic Bilbao x Girona - 10h (Horário de Brasília)

Celta de Vigo x Real Valladolid - 12h15 (Horário de Brasília)

Almería x Barcelona - 14h30 (Horário de Brasília)

Sevilla x Osasuna - 17h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Villarreal x Getafe - 17h (Horário de Brasília)

