Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil entram em campo nesta quinta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. A Raposa depende apenas de si para avançar às oitavas de final da competição continental.

Onde assistir Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

O jogo entre Cruzeiro E Barcelona de Guayaquil terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+. A partida começa às 21h30.

O time mineiro chega embalado após vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Com oito pontos no Grupo D, o Cruzeiro ocupa a segunda colocação e garante vaga no mata-mata com um empate. A equipe também pode avançar em caso de derrota, desde que o Boca Juniors não vença a Universidad Católica.

Além da classificação, o clube celeste ainda sonha com a liderança da chave. Para isso, precisa vencer o Barcelona e torcer por derrota da Universidad Católica diante do Boca, na Argentina.

Já o Barcelona de Guayaquil entra em campo sem chances de classificação para as oitavas e também eliminado da disputa por vaga nos playoffs da Sul-Americana. A tendência é que a equipe equatoriana utilize uma formação alternativa, priorizando o Campeonato Equatoriano, onde ocupa a terceira posição.

Escalação do Cruzeiro

O técnico Artur Jorge terá um desfalque importante para o confronto. O volante Gerson está suspenso e fica fora da partida. Lucas Silva surge como principal opção para o meio-campo, enquanto Sinisterra pode aparecer em uma formação mais ofensiva.

Kaio Jorge também é dúvida após apresentar sintomas de virose. Caso não reúna condições de jogo, Neyser deve começar entre os titulares.

Provável time: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Sinisterra) e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge (Neyser).

O técnico César Farías deve preservar alguns titulares, já que a equipe não possui mais objetivos na Libertadores. O clube também enfrenta problemas com lesões no elenco.

Provável time: José Contreras; William Vargas, Báez (Rangel), Gustavo Vallecilla e Mina (Perlaza); Bryan Carabalí (Celíz), Jean Montaño, Matías Lugo e Jhonny Quiñónez; Sergio Nuñez e Miguel Parrales (Sergio Mejía).