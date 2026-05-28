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Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Universidad Católica hoje

Boca Juniors e Universidad Católica duelam nesta quinta-feira (28), na La Bombonera, em jogo decisivo pela última rodada do Grupo D da Libertadores 2026.

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Universidad Católica hoje DCI

Boca Juniors e Universidad Católica entram em campo nesta quinta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), pela última rodada do Grupo D da Copa Libertadores 2026. O confronto será disputado na tradicional La Bombonera, em Buenos Aires, e pode definir os classificados da chave para as oitavas de final.

Onde assistir Boca Juniors x Universidad Católica

O jogo entre Boca Juniors e Universidad Católica será disputado nesta quinta-feira, 28 de maio de 2026, às 21h30 (horário de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires, com transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pelo Disney+.

A situação do grupo segue completamente aberta. A Universidad Católica lidera com 10 pontos, seguida pelo Cruzeiro, que soma 8. O Boca aparece logo atrás, com 7 pontos, enquanto o Barcelona de Guayaquil já está eliminado, com apenas 3.

Precisando do resultado, o time argentino entra pressionado e depende de uma vitória para avançar ao mata-mata sem depender de outros critérios. Caso conquiste os três pontos, o Boca garante pelo menos a vice-liderança do grupo. A equipe ainda pode terminar na ponta da chave se vencer e o Cruzeiro tropeçar diante do Barcelona de Guayaquil, em partida disputada no mesmo horário.

Já a Universidad Católica chega em situação mais confortável. O clube chileno assegura a liderança do Grupo D em caso de empate ou vitória na Argentina. Mesmo perdendo, ainda pode avançar às oitavas se o Cruzeiro não derrotar o Barcelona.

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Escalações

O técnico Claudio Úbeda deve apostar em força máxima para a decisão diante da torcida argentina. A provável escalação tem Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino e Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes e Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez e Exequiel Zeballos.

Já a equipe chilena tenta confirmar a classificação em Buenos Aires e deve manter a base titular utilizada nas últimas partidas.

O provável time tem Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero e Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez e Cristián Cuevas; Clemente Montes e Fernando Zampedri.

Com os quatro clubes ainda envolvidos matematicamente na disputa pelas duas vagas do Grupo D, a rodada promete emoção até os minutos finais da fase de grupos da Libertadores.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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