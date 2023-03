Saiba onde vai passar o jogo do Bayern hoje. Foto: Reprodução Mustafa Kılıç by Pexels

Duelo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique é válido pela 25ª rodada do Campeonato Alemão neste domingo

Assistir jogo do Bayer Leverkusen x Bayern de Munique hoje de graça (19/03)

Tem encontro de "Bayers" no Campeonato Alemão hoje. O Bayer Leverkusen vai receber o Bayern de Munique neste domingo (19), às 13h30 (Horário de Brasília), na BayArena, pela 25ª rodada da competição. Os anfitriões buscam espaço na parte de cima da tabela, enquanto os visitantes se mantém na liderança com folga.

Diferente do que muitos pensam, o duelo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique não é considerado clássico no futebol alemão. O Bayer é da cidade de Leverkusen, enquanto o Bayern está localizado em Munique.

Como assistir jogo do Bayern de Munique hoje de graça?

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball, por streaming, de maneira gratuita. A plataforma de esportes funciona no site e no aplicativo para dispositivos móveis.

Sem transmissão na TV, a única maneira de assistir o embate entre 'Bayers' no Campeonato Alemão é no OneFootball, plataforma gratuita no Brasil. Não precisa se inscrever ou pagar nada para ter acesso ao conteúdo.

OneFootball - Aplicativo do celular, tablet e no site pelo navegador

Sob o comando de Fernando Alonso, ex-jogador do Bayern de Munique e ídolo do clube, o Leverkusen deve entrar em campo neste domingo com o elenco completo. Aranguiz e Lunev continuam fora.

Provável escalação do jogo do Bayer Leverkusen hoje: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz e Azmoun.

Provável escalação do jogo do Bayer de Munique hoje: Sommer; Pavard, Upamecano, de Ligt; Coman, Goretzka, Kimmich, Davies; Musiala, Mane e Müller. Do outro lado, o Bayern continua sem o lateral Hernandez e o goleiro Neuer. Sommer substitui o guarda-redes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Bayern (@fcbayern)

Como funciona a classificação da Bundesliga?

Dezoito times disputam a primeira divisão do Campeonato Alemão, a Bundesliga. São 34 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno com dezessete rodadas cada.

Os três últimos da tabela são rebaixados para a segunda divisão do futebol alemão. Enquanto isso, os três primeiros da Bundesliga 2 garantem o passaporte até a elite do torneio.

Todos os times da primeira divisão se classificam para a Copa da Alemanha, DFB Pokal.

Lateral do Bayern é multado por dirigir alcoolizado

Se engana quem pensa que tudo no Bayern de Munique são flores. Na última quarta-feira, o lateral francês Pavard foi multado por dirigir alcoolizado na Alemanha.

Segundo o portal GE, o francês perderá a sua carteira de habilitação e deverá pagar uma alta multa. Esta, no entanto, não é a primeira vez que Pavard sofre medidas drásticas por dirigir sob a influência de álcool.

Em 2018, após ganhar a Copa do Mundo com a França, ele também foi flagrado por autoridades.

🚨| O Benjamin foi preso por dirigir embriagado há 6 meses, vai ser julgado na próxima quarta-feira no Tribunal Distrital de Munique. Pavard pode pagar uma multa equivalente a cerca de 2 meses de salário, além de suspensão da carteira de motorista por um ano. pic.twitter.com/K75f5f6PUY — Benjamin Pavard Brasil (@bpavardbr) March 10, 2023

