Assistir jogo do Fortaleza x CSA hoje na Copa do Nordeste: transmissão ao vivo (17/02)

Para se manter na liderança do seu grupo na Copa do Nordeste, o Fortaleza enfrenta o CSA nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, na quarta rodada do torneio regional. Com início às 21h (Horário de Brasília), a partida acontece no Estádio Presidente Vargas, onde as equipes entram em campo com transmissão ao vivo no pay-per-view.

Os dois clubes, Fortaleza e CSA, já se enfrentaram 26 vezes, na Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série A, B e C na história. O elenco alagoano tem a vantagem com oito vitórias, 11 empates e sete para o cearense.

Árbitro : Jose Woshington da Silva (PE)

: Jose Woshington da Silva (PE) Árbitro Assistente 1 : Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Árbitro Assistente 2: Humberto Martins Dias Silva (PE)

Humberto Martins Dias Silva (PE) Quarto Árbitro : Alexandre de Souza Peixoto (CE)

: Alexandre de Souza Peixoto (CE) Analista de Campo: Francisco de Assis Almeida Filho (CE)

Onde vai passar jogo do Fortaleza x CSA hoje ao vivo

Pay-per-view Nosso Futebol vai transmitir o jogo do Fortaleza e CSA hoje, às nove da noite, no horário de Brasília, pela rodada da Copa do Nordeste.

Mas como assistir a partida?

Canal de TV: o pay-per-view Nosso Futebol está disponível entre as operadoras Sky, Claro e a DirecTV GO por valor extra na mensalidade. O torcedor deve entrar em contato com a sua operadora, comprar o pacote e aí sintonizar no televisor para assistir.

Transmissão online: o PPV não tem aplicativo, mas o torcedor que é assinante da TV fechada e tem o pacote de canal Nosso Futebol pode acompanhar online através das plataformas Claro NOW, Sky Play e DirecTV GO.

Blog ao vivo: para quem não é assinante da TV fechada, dá para acompanhar o tempo real entre os perfis dos clubes, tanto do CSA e Fortaleza, pelo Twitter, Facebook e até no Instagram. Mas são apenas textos e fotos.

Escalações:

Provável escalação do jogo do Fortaleza hoje: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Thiago Galhardo e Romarinho.

Provável escalação do jogo do CSA hoje: Dalberson; Éverton Silva, Xandão, Paulo César, Pará; Bruno Matias, William Oliveira, Tomas Bastos; Geovane, Kaio Nunes e Robinho.

Últimos cinco jogos

As última vezes que CSA e Fortaleza se enfrentaram aconteceram na Copa do Nordeste e também em rodadas do Campeonato Brasileiro, entre as divisões da Série A, B e C.

17 de abril, 2021: Fortaleza 2 x 1 CSA - Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 1 CSA - Copa do Nordeste 07 de março, 2020 : Fortaleza 1 x 0 CSA - Copa do Nordeste

: Fortaleza 1 x 0 CSA - Copa do Nordeste 17 de novembro, 2019 : Fortaleza 3 x 0 CSA - Campeonato Brasileiro

: Fortaleza 3 x 0 CSA - Campeonato Brasileiro 12 de agosto, 2019: CSA 0 x 2 Fortaleza - Campeonato Brasileiro

Palpites do jogo de hoje

O Fortaleza é o líder do grupo A na Copa do Nordeste, enquanto o CSA tem apenas uma vitória. Os times se enfrentam nesta sexta-feira, em embate bastante equilibrado dentro de campo.

O time do Ceará vem de vitória em cima do Bahia, mas no último fim de semana perdeu o clássico do estado para o Ceará. No Campeonato Cearense, ocupa a liderança.

Já o CSA, no Alagoano, o time ocupa a quinta posição com apenas sete pontos.

Por isso, o Fortaleza tem uma pontinha de favoritismo no duelo desta sexta-feira. O Leão joga em casa, o que pode ser outro fator para colaborar com o triunfo na rodada da Copa do Nordeste.

