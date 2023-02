Assistir jogo do Milan x Atalanta: canal de TV, transmissão ao vivo, horário

Equipes do Milan e Atalanta disputam a rodada do Campeonato Italiano. Foto: Reprodução

Tem duelo de gigantes no futebol italiano hoje! Válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes Milan e Atalanta se enfrentam neste domingo, 26 de fevereiro, no Estádio Giuseppe Meazza, em duelo na parte de cima da tabela. O jogo do Milan hoje começa às 16h45 (Horário de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Com duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano, o Milan ocupa a quarta posição da tabela com 44 pontos, conquistados em 13 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O time de Stefano Pioli pode subir para a terceira posição se vencer o jogo deste domingo, diminuindo a pressão em busca da vaga na Champions.

Do outro lado, a Atalanta vem na sexta posição com 41 pontos somados em 12 vitórias, cinco empates e seis derrotas no Campeonato Italiano. O time de Bérgamo não joga outra competição e por isso tem a vantagem de poder focar 100% nos duelos, com mais tempo de descanso. Porém, o time precisa retomar o caminho das vitórias para garantir o seu espaço na parte de cima da tabela.

Qual canal assistir o jogo do Milan vs Atalanta

O jogo do Milan hoje tem transmissão na ESPN 4 ao vivo a partir das 16h45, horário de Brasília.

Além de acompanhar a partida na televisão, o torcedor também pode ver no Star Plus, o serviço de streaming por assinatura.

O canal da ESPN está disponível somente para assinantes da TV paga. Dá para assistir de qualquer lugar do Brasil, basta sintonizar o televisor e curtir. Já a plataforma de streaming também funciona dessa maneira, ou seja, está disponível para assinantes apenas.

Horário : 16h45 (horário de Brasília)

: 16h45 (horário de Brasília) Local : Estádio Giuseppe Meazza

: Estádio Giuseppe Meazza Onde assistir: ESPN 4 e Star +

