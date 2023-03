Assistir jogo do Paysandu x Independente hoje: transmissão do Paraense (12/03/23)

Assistir jogo do Paysandu x Independente hoje: transmissão do Paraense (12/03/23)

O Paysandu tem encontro marcado com o Independente neste domingo, 12 de março, na sexta rodada da primeira fase no Campeonato Paraense. Com início às 16h (Horário de Brasília), o jogo do Paysandu será no Estádio Navegantão, na cidade de Tucuruí.

Os anfitriões estão em terceiro lugar no grupo C com quatro pontos, enquanto o Paysandu ocupa a liderança do grupo B com 12 pontos já conquistados.

Como assistir o jogo do Paysandu x Independente

O jogo do Paysandu hoje tem transmissão ao vivo na TV Cultura (PA) e no Youtube ao vivo neste domingo, pela rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O torcedor pode sintonizar tanto na TV aberta como na internet.

Para todo o estado do Pará, a Cultura exibe na TV aberta o jogo do Paysandu ao vivo. O canal opera no número 2 e é afiliada da TV Brasil e também a própria Cultura. Basta sintonizar para assistir o duelo do estadual do conforto do seu sofá em casa.

Para quem está fora do estado e quer assistir ao Papão dá para procurar o jogo no Youtube, através do canal do Esporte na Cultura do Pará. É de graça e dá para assistir em qualquer dispositivo ligado à internet.

Assista ao vivo e de graça o jogo do Paysandu hoje.



Como funciona o Campeonato Paraense?

O Campeonato Paraense é disputado em cinco fases por doze times: a fase de grupos, quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final.

A primeira fase, ou fase de grupos, reúne os doze elencos em três grupos de quatro cada (A, B e C). Em turno único, enfrentam os outros adversários dos outros grupos em oito rodadas. Os três melhores de cada chave vão para as quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados.

As quartas de final, semifinal, disputa do terceiro lugar e a final são jogadas em ida e volta.

Classificação

Doze times jogam a fase de grupos do Campeonato Paraense.

GRUPO A

1 Remo - 15 pontos

2 Caeté - 7pontos

3 Bragantino PA - 6 pontos

4 Itupiranga - 2 pontos

GRUPO B

1 Paysandu - 12 pontos

2 Águia de Marabá - 10 pontos

3 Cametá - 8 pontos

4 São Francisco - 6 pontos

GRUPO C

1 Castanhal - 6 pontos

2 Tuna Luso - 5 pontos

3 Independente - 4 pontos

4 Tapajós - 3 pontos

