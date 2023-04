Sport vai enfrentar o Central na última rodada do Pernambucano. Foto: Reprodução Rafael Bandeira/SCR

Saiba como assistir ao duelo da última rodada do Campeonato Pernambucano da temporada

Assistir jogo do Sport hoje no Pernambucano ao vivo (01/04/23)

Assistir jogo do Sport hoje no Pernambucano ao vivo (01/04/23)

Já classificado para a semifinal, o Sport apenas cumpre tabela neste sábado (01) durante a última rodada do Campeonato Pernambucano. Contra o Central, o jogo do Sport hoje vai ser às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Lacerdão, em Caruaru.

O Sport se mantém na liderança mesmo se empatar hoje, enquanto o Central vem na 6ª posição brigando pela vaga na segunda fase do estadual.

Onde vai passar o jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport no Pernambucano hoje tem transmissão na Globo (PE), pay-per-view Nosso Futebol e streaming DAZN ao vivo neste sábado.

Para todo o estado de Pernambuco, a Rede Globo transmite as emoções da última rodada do estadual. A equipe de transmissão não foi divulgada pela emissora.

Quem mora em outros estados do Brasil mas quer acompanhara o embate precisa sintonizar o PPV Nosso Futebol, disponível entre as operadoras Claro, Sky e DirecTV GO. Para comprar o pacote de canais é necessário desembolsar o valor extra na mensalidade.

Para quem curte ver tudo pelo celular, dá para assistir também no DAZN, serviço de streaming por assinatura. Por R$ 34,90 por mês, o apaixonado por esportes tem acesso ao catálogo exclusivo da plataforma.

SAIBA | Quando vai ser a final da Copa do Nordeste entre Sport x Ceará

Classificados para a semifinal e segunda fase

O Sport é o único confirmado na semifinal do Campeonato Pernambucano. Com a última rodada disputada neste sábado, serão definidas as vagas para a semifinal e também a segunda fase.

A segunda fase funciona como uma espécie de "playoffs", onde quatro times jogam partida única pela chance de entrarem em campo pela semifinal do Pernambucano. Brigam pela vaga na segunda fase as equipes de Náutico, Petrolina, Santa Cruz, Central, Salgueiro, Íbis, Maguary e Porto.

Isso significa que os clubes chegam na última rodada da primeira fase com todo o gás necessário para buscarem as últimas vagas.

Quem o Sport vai enfrentar na 3ª fase da Copa do Brasil?

Após o sorteio da CBF, ficou definido que o Sport vai enfrentar o Coritiba na terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos serão realizados em ida e volta, na semana de 12 e 26 de abril respectivamente.

No total são 16 partidas durante a terceira fase da Copa do Brasil. O Sport de Recife entra direto na terceira fase da competição.

O duelo entre Coritiba e Sport foi disputado em 38 oportunidades, segundo dados do portal de estatísticas O Gol, com vantagem para o Leão de Recife com 14 vitórias, além de 12 empates e 12 triunfos ao Coxa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

Escalações de Central x Sport

Central: Alex; Edy, Aquila, Jackson, Adson; Douglas Bomba, Fernando Pires, Douglas Carioca, Dhonata; Roninho e Leandro Costa.

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Vagner Love.

Leia também:

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste