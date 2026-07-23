Futebol

Onde vai passar Corinthians hoje x Remo e como assistir pelo celular ao vivo

Jogo acontece na Arena

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar Corinthians hoje x Remo Jogo hoje - Foto: IA
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Dia de jogo do Timão! Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, com início às 19h30 (horário de Brasília).

O Corinthians tenta se afastar da parte de baixo da tabela e retomar o Brasileirão com uma vitória diante da torcida. Já o Remo inicia a segunda metade da competição pressionado, ocupando a zona de rebaixamento, mas embalado pelo bom desempenho apresentado antes da pausa para a Copa do Mundo.

Onde assistir Corinthians x Remo hoje

O jogo do Corinthians hoje terá transmissão ao vivo do sportv e do Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Quem é assinante do sportv poderá acompanhar a partida pela TV por assinatura. Já o Premiere exibe o confronto no sistema de pay-per-view e também pelo Globoplay, na aba destinada ao canal.

O técnico Fernando Diniz terá um desfalque importante para o confronto. O meia Rodrigo Garro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Zakaria Labyad. Outra dúvida é o volante Raniele, que sofreu um problema físico durante um treinamento e será reavaliado. Caso não tenha condições de atuar, Allan inicia entre os titulares.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Zakaria Labyad (Jesse Lingard); Kaio César e Yuri Alberto.

No Remo, o técnico Léo Condé deve manter a base da equipe que vinha atuando antes da paralisação do campeonato. Os reforços contratados durante a intertemporada devem começar como opções no banco de reservas.

A principal dúvida está no gol, entre Ivan e Marcelo Rangel, recuperado de lesão, além da disputa por uma vaga no meio-campo entre Vitor Bueno e Zé Ricardo.

Provável escalação do Remo: Ivan (Marcelo Rangel); Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno (Zé Ricardo); Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Onde vai passar o jogo do Grêmio

Sportv ou SBT? Onde vai passar o jogo do Grêmio x Bolívar e escalações

Onde assistir Internacional x Cruzeiro ao vivo

Jogo do Cruzeiro hoje x Inter: onde assistir Cruzeiro e Internacional; veja…

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Chapecoense e escalações

No SBT? Onde vai passar o jogo do Vasco x Independiente Medellín na Sul-Americana

No SBT? Onde vai passar o jogo do Vasco x Independiente Medellín na Sul-Americana

Transmissão ao vivo Espanha x Argentina

Onde vai passar Argentina x Espanha na final da Copa do Mundo 2026: 6 formas de…

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje x Mirassol no Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje x Mirassol no Brasileirão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes