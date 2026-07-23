Onde vai passar Corinthians hoje x Remo e como assistir pelo celular ao vivo

Onde vai passar Corinthians hoje x Remo e como assistir pelo celular ao vivo

Dia de jogo do Timão! Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, com início às 19h30 (horário de Brasília).

O Corinthians tenta se afastar da parte de baixo da tabela e retomar o Brasileirão com uma vitória diante da torcida. Já o Remo inicia a segunda metade da competição pressionado, ocupando a zona de rebaixamento, mas embalado pelo bom desempenho apresentado antes da pausa para a Copa do Mundo.

Onde assistir Corinthians x Remo hoje

O jogo do Corinthians hoje terá transmissão ao vivo do sportv e do Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Quem é assinante do sportv poderá acompanhar a partida pela TV por assinatura. Já o Premiere exibe o confronto no sistema de pay-per-view e também pelo Globoplay, na aba destinada ao canal.

O técnico Fernando Diniz terá um desfalque importante para o confronto. O meia Rodrigo Garro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Zakaria Labyad. Outra dúvida é o volante Raniele, que sofreu um problema físico durante um treinamento e será reavaliado. Caso não tenha condições de atuar, Allan inicia entre os titulares.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Zakaria Labyad (Jesse Lingard); Kaio César e Yuri Alberto.

No Remo, o técnico Léo Condé deve manter a base da equipe que vinha atuando antes da paralisação do campeonato. Os reforços contratados durante a intertemporada devem começar como opções no banco de reservas.

A principal dúvida está no gol, entre Ivan e Marcelo Rangel, recuperado de lesão, além da disputa por uma vaga no meio-campo entre Vitor Bueno e Zé Ricardo.

Provável escalação do Remo: Ivan (Marcelo Rangel); Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno (Zé Ricardo); Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga.