Futebol

Memphis joga? Onde passar o jogo do Corinthians hoje x Bahia e escalações

Jogo deste domingo começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
Onde passar o jogo do Corinthians hoje x Bahia Yuri Alberto - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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O Corinthians entra em campo neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Bahia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, coloca frente a frente equipes em situações parecidas: o Timão ocupa a 7ª posição com 27 pontos, enquanto o Tricolor de Aço está em sexto lugar com 30 pontos.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians e Bahia neste domingo, 26, terá transmissão na Globo e no Premiere. Para assistir é preciso ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

A TV Globo transmite para São Paulo, Bahia, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará (menos Santarém), Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins

Também é possível assistir pelo streaming, no Premiere Play, que está dentro do Globoplay.

Escalações do jogo hoje

Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians deve promover mudanças na equipe que começou a partida contra o Remo. A principal novidade é o retorno de Rodrigo Garro ao meio-campo, ocupando novamente a vaga de titular. Raniele também aparece como opção para iniciar o jogo após se recuperar de um trauma no joelho direito, enquanto Angileri deve assumir a lateral esquerda no lugar de Bidu, que permaneceu em São Paulo. Memphis continua sem jogar até ter seu contrato resolvido com o clube.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Do outro lado, o Bahia, comandado por Rogério Ceni, pode contar com reforços e retornos importantes. O atacante Alejo Véliz foi regularizado e está disponível pela primeira vez, enquanto Luciano Juba voltou a treinar após mais de dois meses afastado por lesão e pode reaparecer na equipe.

A provável escalação do Bahia é: Ronaldo; Román Gómez, Ramos Mingo (Marcos Victor), David Duarte e Zé Guilherme (Luciano Juba); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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