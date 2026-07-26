Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Botafogo e escalações (26/7)

Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Botafogo e escalações (26/7)

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, 26, para enfrentar o Botafogo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, com início marcado para às 16h (horário de Brasília).

Onde assistir Cruzeiro x Botafogo hoje

O jogo do Cruzeiro hoje terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere para assinantes do serviço de pay-per-view. A bola começa a rolar às 16h, diretamente do Mineirão.

A exibição da Globo será apenas para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santarém (PA)

Escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro terá uma série de mudanças para enfrentar o Botafogo. O técnico Artur Jorge perdeu três titulares do setor ofensivo: Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda e deve ficar afastado dos gramados por cerca de quatro meses, enquanto Gerson e Matheus Pereira cumprem suspensão.

Com isso, o treinador avalia alterações na formação da equipe, inclusive com a possibilidade de mudar o esquema tático. A boa notícia é o retorno do volante Lucas Romero, que volta após cumprir suspensão. Na lateral direita, a principal dúvida segue entre William e Fagner.

Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique e Lucas Silva; Sinisterra, Bruno Rodrigues (Arroyo) e Kaio Jorge.

Escalação do Botafogo

Do outro lado, o técnico Franclim Carvalho pode promover o retorno de Ferraresi ao time titular. O zagueiro cumpriu suspensão na rodada anterior e tende a reassumir a posição ao lado de Justino na defesa. Outra possível novidade é Danilo. O volante aparece como favorito para iniciar a partida após permanecer no elenco, já que a diretoria alvinegra recusou uma proposta do Palmeiras.

Provável escalação do Botafogo: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Ferraresi, Justino (Lucas Monzón) e Alex Telles (Paulinho); Huguinho, Medina, Danilo (Lucas Villalba) e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins.

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