Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Botafogo e escalações (26/7)
Mineirão recebe o jogo do Brasileirão neste domingo
O Cruzeiro volta a campo neste domingo, 26, para enfrentar o Botafogo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, com início marcado para às 16h (horário de Brasília).
Onde assistir Cruzeiro x Botafogo hoje
O jogo do Cruzeiro hoje terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere para assinantes do serviço de pay-per-view. A bola começa a rolar às 16h, diretamente do Mineirão.
A exibição da Globo será apenas para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santarém (PA)
Escalação do Cruzeiro
O Cruzeiro terá uma série de mudanças para enfrentar o Botafogo. O técnico Artur Jorge perdeu três titulares do setor ofensivo: Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda e deve ficar afastado dos gramados por cerca de quatro meses, enquanto Gerson e Matheus Pereira cumprem suspensão.
Com isso, o treinador avalia alterações na formação da equipe, inclusive com a possibilidade de mudar o esquema tático. A boa notícia é o retorno do volante Lucas Romero, que volta após cumprir suspensão. Na lateral direita, a principal dúvida segue entre William e Fagner.
Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique e Lucas Silva; Sinisterra, Bruno Rodrigues (Arroyo) e Kaio Jorge.
Escalação do Botafogo
Do outro lado, o técnico Franclim Carvalho pode promover o retorno de Ferraresi ao time titular. O zagueiro cumpriu suspensão na rodada anterior e tende a reassumir a posição ao lado de Justino na defesa. Outra possível novidade é Danilo. O volante aparece como favorito para iniciar a partida após permanecer no elenco, já que a diretoria alvinegra recusou uma proposta do Palmeiras.
Provável escalação do Botafogo: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Ferraresi, Justino (Lucas Monzón) e Alex Telles (Paulinho); Huguinho, Medina, Danilo (Lucas Villalba) e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins.
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